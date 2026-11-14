Под Киевом вспыхнули пожары на трех складах: что известно о последствиях атаки РФ (фото)

В трёх складских помещениях в Вышгородском районе возникли пожары. Спасатели продолжают тушить возгорания.

В результате российских обстрелов Киевской области пострадали три склада в Вышгородском районе. Об этом сообщает ГСЧС.

Ликвидация пожара Фото: ГСЧС

Пожары, возникшие в местах атак, локализованы. Спасатели, как сообщается, проводят работы по разборке завалов и заливке конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Ликвидация пожара Фото: ГСЧС

Вместе со спасателями на месте работают волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.

Ликвидация пожара Фото: ГСЧС

На месте попадания специалисты других служб проводят измерения качества воздуха, которое, по результатам проверки, соответствует норме.

Ликвидация пожара Фото: ГСЧС

Отметим, что утром местные каналы сообщали о взрыве и пожаре на складах в Вышгородском районе, в частности в Петровской общине.

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Измерения качества воздуха Фото: ГСЧС

Киевская областная военная администрация сообщила о повреждении складских помещений в результате атаки БПЛА в Вышгородском районе. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева. В результате удара возник пожар, второй этаж здания был частично разрушен, трое пациентов пострадали.

Кроме того, Вооружённые силы РФ обстреляли Национальную академию искусств Украины в столице. Здание академии на улице Бульварно-Кудрявской получило повреждения.