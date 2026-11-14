Под Киевом вспыхнули пожары на трех складах: что известно о последствиях атаки РФ (фото)
В трёх складских помещениях в Вышгородском районе возникли пожары. Спасатели продолжают тушить возгорания.
В результате российских обстрелов Киевской области пострадали три склада в Вышгородском районе. Об этом сообщает ГСЧС.
Пожары, возникшие в местах атак, локализованы. Спасатели, как сообщается, проводят работы по разборке завалов и заливке конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Вместе со спасателями на месте работают волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.
На месте попадания специалисты других служб проводят измерения качества воздуха, которое, по результатам проверки, соответствует норме.
Отметим, что утром местные каналы сообщали о взрыве и пожаре на складах в Вышгородском районе, в частности в Петровской общине.
Киевская областная военная администрация сообщила о повреждении складских помещений в результате атаки БПЛА в Вышгородском районе. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева. В результате удара возник пожар, второй этаж здания был частично разрушен, трое пациентов пострадали.
Кроме того, Вооружённые силы РФ обстреляли Национальную академию искусств Украины в столице. Здание академии на улице Бульварно-Кудрявской получило повреждения.