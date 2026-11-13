В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: пострадали трое пациентов (фото)
В ночь на 13 ноября российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева. В результате удара возник пожар, второй этаж здания был частично разрушен, трое пациентов пострадали.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По данным ведомства, поврежденное медицинское учреждение относится к Национальной академии медицинских наук.
Пожар возник в шестиэтажном здании на уровне первого — третьего этажей. Огонь охватил площадь 70 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, персонал медицинского учреждения вывел на свежий воздух и в соседние корпуса 30 человек. Еще семерых человек спасли пожарные.
По данным Минздрава, трое пациентов получили травмы, им оказали помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет. Пациентов из поврежденных отделений перевели в другие отделения больницы.
В ГСЧС сообщили, что, по предварительным данным, в бригаду скорой помощи обратился один пострадавший. Информация о погибших не поступала.
Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска нанесли удары с помощью ударных беспилотников по Киеву, Ровно и Виннице. В столице обломки дрона повредили медицинское учреждение, в Ровно удар пришелся на жилой многоэтажный дом, а в Виннице пострадали частные дома. В целом известно о раненых, среди которых есть дети.
Кроме того, 12 ноября российские войска обстреляли автобус и легковой автомобиль в Киеве. В результате атаки пострадали как минимум восемь человек.
В ночь на 12 ноября РФ также нанесла удар с помощью дронов по Киеву и Одессе. После попадания в столице вспыхнул пожар в многоэтажном доме; власти сообщали о разрушениях и пострадавших.