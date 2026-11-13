В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: пострадали трое пациентов (фото)

В ночь на 13 ноября российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева. В результате удара возник пожар, второй этаж здания был частично разрушен, трое пациентов пострадали.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным ведомства, поврежденное медицинское учреждение относится к Национальной академии медицинских наук.

Последствия нападения на Киев Фото: ГСЧС

Пожар возник в шестиэтажном здании на уровне первого — третьего этажей. Огонь охватил площадь 70 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, персонал медицинского учреждения вывел на свежий воздух и в соседние корпуса 30 человек. Еще семерых человек спасли пожарные.

Последствия нападения на Киев Фото: ГСЧС

По данным Минздрава, трое пациентов получили травмы, им оказали помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет. Пациентов из поврежденных отделений перевели в другие отделения больницы.

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Последствия нападения на Киев Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что, по предварительным данным, в бригаду скорой помощи обратился один пострадавший. Информация о погибших не поступала.

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска нанесли удары с помощью ударных беспилотников по Киеву, Ровно и Виннице. В столице обломки дрона повредили медицинское учреждение, в Ровно удар пришелся на жилой многоэтажный дом, а в Виннице пострадали частные дома. В целом известно о раненых, среди которых есть дети.

Кроме того, 12 ноября российские войска обстреляли автобус и легковой автомобиль в Киеве. В результате атаки пострадали как минимум восемь человек.

В ночь на 12 ноября РФ также нанесла удар с помощью дронов по Киеву и Одессе. После попадания в столице вспыхнул пожар в многоэтажном доме; власти сообщали о разрушениях и пострадавших.