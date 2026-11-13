У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: постраждали троє пацієнтів (фото)

У ніч проти 13 листопада російські війська влучили в медичний заклад у Шевченківському районі Києва. Внаслідок удару виникла пожежа, частково зруйновано другий поверх будівлі, троє пацієнтів постраждали.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними відомства, пошкоджений медзаклад належить до Національної академії медичних наук.

Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС

Пожежа виникла в шестиповерховій будівлі на рівні першого — третього поверхів. Вогонь охопив площу 70 кв. м. Рятувальники ліквідували займання.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Києві, персонал медзакладу вивів на свіже повітря та до сусідніх корпусів 30 людей. Ще сімох осіб врятували вогнеборці.

Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС

За інформацією МОЗ, троє пацієнтів постраждали, їм надали допомогу на місці. Серед медичних працівників травмованих немає. Пацієнтів із пошкоджених відділень перевели до інших відділень лікарні.

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Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що попередньо до бригади швидкої допомоги звернувся один потерпілий. Інформація про загиблих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками Київ, Рівне та Вінницю. У столиці уламки дрона пошкодили медичний заклад, у Рівному влучання припало на житлову багатоповерхівку, а у Вінниці постраждали приватні будинки. Загалом відомо про поранених, серед яких є діти.

Також 12 листопада російські війська обстріляли автобус та легкове авто в Києві. Унаслідок атаки постраждали щонайменше восьмеро людей.

У ніч проти 12 листопада РФ також завдала удару дронами по Києву та Одесі. Після влучання в столиці спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку, влада повідомляла про руйнування та постраждалих.