Россия атаковала Национальную академию искусств в Киеве: что известно о последствиях (фото)

В ночь на 13 ноября Вооружённые силы РФ атаковали Национальную академию искусств Украины в столице. Пока не поступало сообщений о пострадавших, а последствия атаки россиян на культурный объект ещё уточняются.

На данный момент известно о разбитых стеклах в здании после нападения на один из корпусов Академии. Об этом говорится в сообщении учреждения в Facebook.

"Последствия ночной атаки на Киев для Национальной академии искусств Украины", — говорится в сообщении.

Последствия нападения РФ на Национальную академию искусств Украины в столице Фото: Facebook / Национальная академия искусств Украины

На опубликованных фотографиях видно, что здание Академии на Бульварно-Кудрявской улице в столице получило повреждения. В частности, в ряде окон были повреждены стекла и оконные рамы.

Последствия нападения РФ на Национальную академию искусств Украины в столице Фото: Facebook / Национальная академия искусств Украины

На данный момент официальные источники не сообщают о пострадавших. На момент публикации материала в Национальной академии искусств не сообщили о степени повреждений и всех последствиях нападения россиян на культурный объект.

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Ранее Фокус сообщал о том, как РФ уничтожила за лето около 13 млн украинских книг. По мнению заместителя министра культуры Богданы Лаюк, книги для РФ, безусловно, считаются важной целью.

Впоследствии стало известно, что в Минкульте назвали количество объектов, поврежденных в результате ударов РФ. В ведомстве сообщают, что по состоянию на конец октября 2026 года ВС РФ атаковали и повредили почти 2200 объектов культурного наследия.