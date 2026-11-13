РФ атакувала Національну академію мистецтв у Києві: що відомо про наслідки (фото)

Вночі проти 13 листопада ЗС РФ атакували Національну академію мистецтв України в столиці. Наразі не повідомлялося про постраждалих, а наслідки атаки росіян на культурний об'єкт ще уточнюються.

Наразі відомо про розбите скління закладу після атаки в одному з корпусів Академії. Про це йдеться в повідоменні закладу в Facebook.

"Наслідки нічної атаки на Київ для Національної академії мистецтв України", — вказано в повідомленні.

Наслідки атаки РФ на Національну академію мистецтв України в столиці Фото: Facebook / Національна академія мистецтв України

На оприлюднених фото видно, що корпус Академії на столиці Бульварно-Кудрявській вулиці зазнав пошкоджень. Зокрема, в низці вікон було пошкоджено скління та віконні рами.

Наслідки атаки РФ на Національну академію мистецтв України в столиці Фото: Facebook / Національна академія мистецтв України

Наразі про постраждалих не повідомляється від офіційних джерел. На момент публікації матеріалу в Національній академії мистецтв не повідомили про ступінь пошкодження та всі наслідки атаки росіян на культурний об'єкт.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ знищила за літо близько 13 млн українських книжок. На думку заступниці міністра культури Богдани Лаюк, книжки для РФ безумовно вважаються важливою ціллю.

Згодом стало відомо, що в Мінкульті назвали кількість пошкоджених об'єктів через удари РФ. У відомстві кажуть, що станом на кінець жовтня 2026 року ЗС РФ атакували та пошкодили майже 2200 об'єктів культурної спадщини.