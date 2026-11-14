Під Києвом спалахнули пожежі на трьох складах: що відомо про наслідки атаки РФ (фото)
У трьох складських приміщеннях у Вишгородському районі виникли пожежі. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання.
Під час російських обстрілів Київської області постраждали три склади у Вишгородському районі. Про це інформують у ДСНС.
Пожежі, які виникли у місцях атак, локалізовані. Рятувальники, як повідомляється, проводять роботи з розбирання завалів та проливання конструкцій, щоб запобігти повторному загорянню.
Разом із рятувальниками на місці працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.
На місці влучання фахівці інших служб проводять заміри якості повітря, яка, за результатами перевірки, відповідає нормі.
Зазначимо, вранці місцеві канали повідомляли про вибух та пожежу на складах у Вишгородському районі, зокрема у Петрівській громаді.
Київська обласна військова адміністрація інформувала про пошкоджені складські приміщення внаслідок атаки БпЛА у Вишгородському районі. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада російські війська влучили в медичний заклад у Шевченківському районі Києва. Внаслідок удару виникла пожежа, частково зруйновано другий поверх будівлі, троє пацієнтів постраждали.
Також ЗС РФ атакували Національну академію мистецтв України в столиці. Корпус закладу на Бульварно-Кудрявській вулиці зазнав пошкоджень.