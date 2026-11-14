Під Києвом спалахнули пожежі на трьох складах: що відомо про наслідки атаки РФ (фото)

У трьох складських приміщеннях у Вишгородському районі виникли пожежі. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання.

Під час російських обстрілів Київської області постраждали три склади у Вишгородському районі. Про це інформують у ДСНС.

Ліквідація пожежі Фото: ДСНС

Пожежі, які виникли у місцях атак, локалізовані. Рятувальники, як повідомляється, проводять роботи з розбирання завалів та проливання конструкцій, щоб запобігти повторному загорянню.

Ліквідація пожежі Фото: ДСНС

Разом із рятувальниками на місці працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Ліквідація пожежі Фото: ДСНС

На місці влучання фахівці інших служб проводять заміри якості повітря, яка, за результатами перевірки, відповідає нормі.

Ліквідація пожежі Фото: ДСНС

Зазначимо, вранці місцеві канали повідомляли про вибух та пожежу на складах у Вишгородському районі, зокрема у Петрівській громаді.

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Заміри якості повітря Фото: ДСНС

Київська обласна військова адміністрація інформувала про пошкоджені складські приміщення внаслідок атаки БпЛА у Вишгородському районі. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада російські війська влучили в медичний заклад у Шевченківському районі Києва. Внаслідок удару виникла пожежа, частково зруйновано другий поверх будівлі, троє пацієнтів постраждали.

Також ЗС РФ атакували Національну академію мистецтв України в столиці. Корпус закладу на Бульварно-Кудрявській вулиці зазнав пошкоджень.