Россия готовит баллистический удар по Украине: Зеленский рассказал о новой тактике врага

Разведка предупреждает о подготовке России к новым массированным ударам. В настоящее время ВС РФ применяют тактику длительного террора в каком-то выбранном регионе.

В последнее время россияне уже несколько суток подряд наносят удары по сетям и подстанциям в регионе, выбранном в качестве специальной цели. Об этом в своем традиционном вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, с начала сентября больше всего — 131 попадание — пришлось на Днепропетровскую область. Еще 125 пришлось на Киевскую область, более сотни попаданий зафиксировано в Житомирской и Сумской областях. Именно в этих регионах больше всего задач предстоит решить энергетикам, коммунальным службам и спасателям, отметил глава государства.

"Есть информация от разведки о подготовке новых ударов", — сообщил политик.

Видео дня

В целом, как отметил Зеленский, Украина уже вывела из строя более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

"Наш ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике вполне справедлив", — отметил он.

В то же время журналист и общественный деятель Андрей Смолий подчеркивает, что угроза, связанная с баллистическими ракетами, сохраняется уже два дня, и к тревогам нужно отнестись с максимальной внимательностью.

Вооруженные силы РФ, как он отмечает, имеют на севере в полной боевой готовности как минимум 20 баллистических ракет, не считая "Цирконов".

Напомним, 15 ноября россияне атаковали объекты энергетики в Запорожской и Днепропетровской областях, повредив оборудование.

Владимир Зеленский отмечал, что проблемы с работой терминалов Starshield позволяют российским войскам наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.