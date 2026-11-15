РФ готує балістичний удар по Україні: Зеленський розповів про нову тактику ворога

Розвідка попереджає про підготовку Росії до нових масованих ударів. Наразі ЗС РФ застосовують тактику тривалого терору якогось обраного регіону.

Останнім часом росіяни декілька діб поспіль зосереджуються на ударах по мережах та підстанціях у обраному у якості спеціальної мішені регіоні. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, з початку вересня найбільше, 131 влучання, було ударів на Дніпровщині. Ще 125 отримала Київщина, більше сотні влучань зафіксовано на Житомирщині та Сумщині. Саме у цих регіонах найбільше завдань для енергетиків, комунальних служб та надзвичайників, зауважив глава держави.

"Є інформація від розвідки про підготовку нових ударів", — повідомив політик.

Загалом, зазначив Зеленський, Україна вже зупинила понад 55% російських нафтопереробних спроможностей.

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"Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці", — вказав він.

Водночас журналіст та громадський діяч Андрій Смолій наголошує, що загроза по балістиці триває вже 2 дні, й до тривог треба поставитися максимально уважно.

ЗС РФ, вказує він, мають на півночі у повній готовності мінімум 20 балістичних ракет, не рахуючи "Цирконів".

Нагадаємо, 15 листопада, росіяни атакували об'єкти енергетики у Запорізькій та Дніпропетровській областях, пошкодивши обладнання.

Володимир Зеленський зазначав, що проблеми з роботою терміналів Starshield дозволяють російським військам атакувати енергетичну інфраструктуру України.