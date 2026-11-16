Горящие автомобили и поврежденные дома: Россия ударила по дороге в Днепре, есть погибший

Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки один человек погиб, ещё 10 получили ранения, все пострадавшие были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, в городе повреждены транспортная инфраструктура, частные и многоквартирные дома. Взрывная волна выбила окна в жилых зданиях и повредила балконы. Также на дороге загорелись автомобили.

Обстрел Днепра Фото: Днепропетровская ОВА

Среди пострадавших двое мужчин в возрасте 26 и 47 лет находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о госпитализации 44-летней женщины, получившей ранения во время нападения. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Атаки на Днепропетровскую область за последние сутки

По информации Александра Ганжи, по состоянию на 7:30 16 ноября российские войска почти 20 раз нанесли удары беспилотниками по шести районам области. Украинские силы ПВО этой ночью сбили 16 вражеских БПЛА.

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Обстрел Днепра Фото: Днепропетровская ОВА

В Павлограде повреждены учебное заведение, многоэтажные дома и автомобиль. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 77-летнего мужчину, 42-летняя женщина проходит амбулаторное лечение.

Обстрел Днепра Фото: Днепропетровская ОВА

В Никопольском районе под обстрелом оказались районный центр, Покровская и Мировская общины. Поврежден частный дом.

В Личковской общине Самаровского района разрушена инфраструктура, произошёл пожар. В Каменском россияне обстреляли предприятие.

Обстрел Днепра Фото: Днепропетровская ОГА

В Синельниковском районе подверглись обстрелу Синельниково и Николаевская община. Там также повреждена инфраструктура.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска совершили масштабную атаку на Украину, задействовав 132 ударных беспилотника различных типов. Под обстрелами оказались несколько областей, в том числе Киевская, Черниговская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Одесская. Украинская ПВО сбила 106 вражеских дронов.

Ранее Фокус сообщал, что утром 13 ноября российские военные атаковали Одессу с помощью беспилотника, направив его прямо на дорогу. В результате удара пострадали пять человек.