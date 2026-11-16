Палаючі автівки та понівечені будинки: Росія вдарила по дорозі в Дніпрі, є загиблий

Уранці 16 листопада російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 10 дістали поранень, усіх постраждалих госпіталізували.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, у місті пошкоджені транспортна інфраструктура, приватні та багатоквартирні будинки. Вибуховою хвилею у житлових будівлях вибило вікна та понівечило балкони. Також на дорозі загорілися автівки.

Обстріл Дніпра Фото: Дніпропетровська ОВА

Серед постраждалих двоє чоловіків віком 26 та 47 років перебувають у тяжкому стані. Раніше повідомлялося про госпіталізацію 44-річної жінки, яка дістала поранень під час атаки. Її стан оцінювали як середньої тяжкості.

Атаки на Дніпропетровщину за минулу добу

За інформацією Олександра Ганжі станом на 7:30 16 листопада, російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками шість районів області. Українські сили ППО цієї ночі збили 16 ворожих БпЛА.

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Обстріл Дніпра Фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлограді пошкоджені заклад освіти, багатоповерхові будинки та автівка. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 77-річного чоловіка, 42-річна жінка лікується амбулаторно.

Обстріл Дніпра Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджений приватний будинок.

У Личківській громаді Самарівського району понівечена інфраструктура, виникла пожежа. У Кам'янському росіяни цілили по підприємству.

Обстріл Дніпра Фото: Дніпропетровська ОДА

У Синельниківському районі атакували Синельникове та Миколаївську громаду. Там також пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, використавши 132 ударні безпілотники різних типів. Під обстрілами опинилися кілька областей, серед яких Київська, Чернігівська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська та Одеська. Українська ППО збила 106 ворожих дронів.

Раніше Фокус повідомляв, що вранці 13 листопада російські військові атакували Одесу безпілотником, спрямувавши його прямо на дорогу. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей.