Представители администрации Владимира Путина призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне против Украины и к возвращению её участников. Также обсуждались выборы 2030 года.

Представители администрации Владимира Путина призвали депутатов "Единой России" готовиться к завершению войны против Украины, когда домой вернутся все "участники СВО". Об этом пишет российское издание "Ведомости".

Эти заявления прозвучали 13–14 ноября на семинаре в подмосковном центре "Мастерская управления "Сенеж"". В мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко. Он особо подчеркнул необходимость взаимодействия с участниками так называемой "СВО".

"Говорили, что все должны быть готовы к победе, когда участники боевых действий мгновенно вернутся из „спецоперации“", — рассказал изданию один из его собеседников.

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Как именно депутаты должны готовиться к "победе", на семинаре не объяснили.

Встреча не ограничилась темой войны. Участники обсуждали также президентские выборы 2030 года и выборы в Госдуму 2031 года, то есть курс страны на ближайшую пятилетку.

Кроме того, Кириенко призвал депутатов быть ближе к народу: по его словам, рядовые россияне считают их богатыми людьми, далекими от проблем обычного населения.

Ранее сообщалось, что Украина предупредила об использовании российскими войсками перемирия в Константиновке для ротации. В Кремле в ответ заявили, что это свидетельствует о полной потере Сил обороны контроля над населенным пунктом.

Также сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг требования России сократить число стран НАТО или исключить из альянса Финляндию в ходе обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе. Так он отреагировал на публикацию немецкого издания Bild.