Готуватися до "перемоги" у війні проти України та до повернення її учасників закликали депутатів "Єдиної Росії" представники адміністрації Володимира Путіна. Також обговорювались вибори 2030 року.

Готуватися до завершення війни проти України, коли додому повернуться всі "учасники СВО", закликали депутатів "Єдиної Росії" представники адміністрації Володимира Путіна. Про це пише російське видання "Ведомости".

Прозвучали ці заяви 13-14 листопада на семінарі в підмосковному центрі "Майстерня управління "Сенеж"". Участь у заході взяв перший заступник керівника адміністрації Сергій Кирієнко. Він окремо наголошував на потребі взаємодіяти з учасниками так званої "СВО".

"Казали, що всі мають бути готовими до перемоги, коли миттєво зі "спецоперації" повернуться учасники бойових дій", – розповів виданню один із його співрозмовників.

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Як саме депутати мають готуватися до "перемоги", на семінарі не пояснили.

Темою війни зустріч не обмежилася. Учасники обговорювали також президентські вибори 2030 року та вибори до Держдуми 2031-го, тобто курс країни на найближчу п'ятирічку.

Кирієнко до того ж закликав депутатів бути ближчими до народу: пересічні росіяни, за його словами, вважають їх багатими людьми, далекими від проблем звичайного населення.

Раніше повідомлялося, що Україна попередила про використання російськими військами перемир'я в Костянтинівці для ротації. У Кремлі у відповідь заявили, що це свідчить про повну втрату контролю Сил оборони над населеним пунктом.

Також повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив вимоги Росії скоротити кількість країн НАТО чи виключити з Альянсу Фінляндію під час обговорення нової архітектури безпеки в Європі. Так він відреагував на публікацію німецького видання Bild.