П'ять днів на розмінування: Пєсков озвучив вимоги РФ для місії у Костянтинівці

Україна попередила, що ЗС РФ використають перемир'я в Костянтинівці для ротації. У Кремлі сказали, що це говорить про повну втрату контролю ЗСУ над населеним пунктом.

Вдень 13 листопада речник Путіна Дмитро Пєсков підсумував триденні тристоронні переговори між США, Україною та РФ, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости". Одна з тем коментаря стосувалась порятунку людей в Костянтинівці, яку можуть провести за ініціативою російської сторони. Пєсков озвучив вимоги для такої місії, які мають виконати Україна та США. Інші теми стосувались продовження мирних переговорів, ситуації з вступом Фінляндії у НАТО та ролі Європи.

Пєсков заявив, що РФ погодиться на гуманітарну місію в Костянтинівці, але для цього США повинні натиснути на Україну — використати "свій вплив", щоб сталось перемир'я. Тим часом російська армія начебто повністю контролює населений пункт і може організувати розмінування протягом п'яти днів. Процедура порятунку людей — така ж, як то було в Олешках на початку листопада: російський та український омбудсмени під наглядом ЗМІ, сказав речник Путіна.

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Інші тези посадовця стосувались теми про НАТО та Фінляндію: з його слів, РФ начебто ніколи не вимагали, щоб цю країну вигнали з альянсу. Пєсков також зауважив, що немає "предметної розмови щодо участі Європи у переговорах", але Кремль до них "готовий".

Переговори щодо України — Пєсков про Костянтинівку та переговори 13 листопада Фото: Скриншот

Переговори щодо України — ситуація у Костянтинівці

На карті DeepState Костянтинівка перебуває у сірій зоні й з трьох боків охоплена червоними кліщами — територією, яка контролюється ЗС РФ (за даними аналітиків). Тим часом Міноборони РФ вже відзвітувало, що окупувало населений пункт, а Путін після зустрічі зі спецпредставниками США заявив про "гуманітарну місію" з порятунку людей. Водночас військовослужбовець та ексголовний редактор медіа "Цензор.нет" Юрій Бутусов 10 листопада написав, що склалась складна ситуація північніше Костянтинівки — у Крамарську та Слов'янську і звідти варто рятувати цивільних. За його оцінкою, у населеному пункті досі перебувають діти й люди старшого віку, які потерпають від обстрілів та бойових дій: їх слід евакуювати.

Переговори щодо України — ситуація в Костянтинівці на 12 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, заява Пєскова пролунала через добу після нового раунду переговорів щодо України, під час якого спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф 11 листопада побачились з Путіним у Москві та з президентом України Володимиром Зеленським (в Дубліні). Після зустрічі у Москві американці отримали подарунки (куртки з російською символікою) та заявили, що задоволені зустріччю. Тим часом медіа Bild озвучило основні нові вимоги російського диктатора, які стосуються не лише України, а є Європи. Серед них — вимога вигнати Фінляндію з НАТО, повернення кордонів альянсу до ситуації 1997 року та письмове зобов'язання нікого більше не приймати.

10-11 листопада відбулись переговори в Абу-Дабі, які провели після дев'ятимісячної паузи. Кушнер та Віткофф озвучили підсумки: є домовленість про великий обмін полоненими, спробують отримати "благословення" Путіна для участі Європи у переговорах.

Нагадуємо, 13 листопада з'явився матеріал The Washington Post, у якому розповіли про чотири плани Путіна, про провал двох з них і про те, на які два останні плани покладаються у Кремлі.