Пять дней на разминирование: Песков озвучил требования РФ к миссии в Константиновке

Украина предупредила, что ВС РФ воспользуются перемирием в Константиновке для ротации. В Кремле заявили, что это свидетельствует о полной потере ВСУ контроля над населенным пунктом.

Днем 13 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подвел итоги трехдневных трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ, как сообщается в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости". Одна из тем касалась спасения людей в Константиновке, которое могут провести по инициативе российской стороны. Песков озвучил требования к такой миссии, которые должны выполнить Украина и США. Другие темы касались продолжения мирных переговоров, ситуации с вступлением Финляндии в НАТО и роли Европы.

Песков заявил, что РФ согласится на гуманитарную миссию в Константиновке, но для этого США должны оказать давление на Украину — использовать "своё влияние", чтобы было заключено перемирие. Между тем российская армия якобы полностью контролирует населенный пункт и может организовать разминирование в течение пяти дней. Процедура спасения людей — такая же, как это было в Олешках в начале ноября: российский и украинский омбудсмены под наблюдением СМИ, сказал пресс-секретарь Путина.

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Другие высказывания чиновника касались темы НАТО и Финляндии: по его словам, РФ якобы никогда не требовала, чтобы эту страну исключили из альянса. Песков также отметил, что нет "предметного разговора об участии Европы в переговорах", но Кремль к ним "готов".

Переговоры по Украине — Песков о Константиновке и переговорах 13 ноября Фото: Скриншот

Переговоры по Украине — ситуация в Константиновке

На карте DeepState Константиновка находится в серой зоне и с трех сторон окружена красными "клещами" — территорией, контролируемой ВС РФ (по данным аналитиков). Между тем Минобороны РФ уже сообщило, что оккупировало населенный пункт, а Путин после встречи со спецпредставителями США заявил о "гуманитарной миссии" по спасению людей. В то же время военнослужащий и экс-главный редактор медиа "Цензор.нет" Юрий Бутусов 10 ноября написал, что сложилась сложная ситуация севернее Константиновки — в Краматорске и Славянске, и оттуда следует эвакуировать мирных жителей. По его оценке, в населенном пункте до сих пор находятся дети и пожилые люди, страдающие от обстрелов и боевых действий: их следует эвакуировать.

Переговоры по Украине — ситуация в Константиновке по состоянию на 12 ноября Фото: DeepState

Отметим, что заявление Пескова прозвучало через сутки после нового раунда переговоров по Украине, в ходе которого специальные представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 11 ноября встретились с Путиным в Москве и с президентом Украины Владимиром Зеленским (в Дублине). После встречи в Москве американцы получили подарки (куртки с российской символикой) и заявили, что довольны встречей. Тем временем издание Bild озвучило основные новые требования российского диктатора, которые касаются не только Украины, но и всей Европы. Среди них — требование исключить Финляндию из НАТО, возвращение границ альянса к ситуации 1997 года и письменное обязательство больше никого не принимать.

10–11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры по Украине, которые состоялись после девятимесячной паузы. Кушнер и Уиткофф озвучили итоги: договорились о крупном обмене пленными, предпримут попытку получить "благословение" Путина на участие Европы в переговорах.

Напоминаем, что 13 ноября в газете The Washington Post появилась статья, в которой рассказывалось о четырёх планах Путина, о провале двух из них и о том, на какие два последних плана делают ставку в Кремле.