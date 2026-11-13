У Кремлі відреагували на заяви про вимоги до Фінляндії покинути НАТО: Пєсков "дав задню"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не вимагала скорочувати кількість країн НАТО або виключати з Альянсу Фінляндію під час обговорення нової архітектури безпеки в Європі. Так він відреагував на публікацію німецького видання Bild.

Росія не пропонувала виключити Фінляндію з НАТО або скоротити кількість держав-членів Альянсу під час обговорення нової системи безпеки в Європі. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським "журналістам", повідомляє "Коммерсантъ".

"Мені невідомо. Ні, не висувалося. Про це точно не йшлося", — сказав Пєсков під час брифінгу.

Раніше Bild писало, що російські представники нібито передали європейським учасникам неофіційних переговорів в Абу-Дабі пропозиції щодо нового порядку безпеки в Європі. Серед них видання називало вимогу про вихід Фінляндії з НАТО та відмову Альянсу від розміщення військових баз у країнах Балтії.

Видео дня

Що Bild писало про російські вимоги

За інформацією німецького видання, пропозиції Москви стосувалися не лише України, а й ширшої системи європейської безпеки. Зокрема, російська сторона нібито вимагала, щоб Фінляндія залишила НАТО, а в Естонії, Латвії та Литві не розміщували військові бази Альянсу.

Щодо України, то, за версією Bild, Москва пропонувала зберегти за собою окуповані території та отримати весь Донбас, включно з районами Донецької й Луганської областей, які контролює Київ. Україна, за цим описом, мала б відмовитися від вступу до НАТО та отримати позаблоковий статус, водночас можливість членства в Європейському Союзі нібито не виключалася.

Важливо, що Пєсков у наведеній заяві заперечив саме пропозицію щодо скорочення кількості членів НАТО та виходу Фінляндії з Альянсу. Він не прокоментував окремо всі інші положення, які Bild приписало російській стороні.

Раніше Фокус розповідав, як Росія використовує тему протистояння з НАТО та які ризики для європейських країн обговорюють аналітики.

Також ми писали, що Кремль вимагає від НАТО підписання конкретного документа про відмову від подальшого розширення Альянсу.