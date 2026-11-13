В Кремле отреагировали на заявления о требованиях к Финляндии выйти из НАТО: Песков "дал заднюю"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не требовала сокращать число стран НАТО или исключать из альянса Финляндию в ходе обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе. Так он отреагировал на публикацию немецкого издания Bild.

Россия не предлагала исключить Финляндию из НАТО или сократить число государств-членов Альянса в ходе обсуждения новой системы безопасности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским "журналистам", сообщает "Коммерсантъ".

"Мне об этом ничего не известно. Нет, такой вопрос не поднимался. Об этом точно не шла речь", — сказал Песков во время брифинга.

Ранее Bild сообщало, что российские представители якобы передали европейским участникам неофициальных переговоров в Абу-Даби предложения относительно нового порядка в сфере безопасности в Европе. Среди них издание называло требование о выходе Финляндии из НАТО и отказ Альянса от размещения военных баз в странах Балтии.

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Что писала Bild о российских требованиях

По информации немецкого издания, предложения Москвы касались не только Украины, но и более широкой системы европейской безопасности. В частности, российская сторона якобы требовала, чтобы Финляндия вышла из НАТО, а в Эстонии, Латвии и Литве не размещались военные базы Альянса.

Что касается Украины, то, по версии Bild, Москва предлагала сохранить за собой оккупированные территории и получить весь Донбасс, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Киев. Украина, согласно этому описанию, должна была бы отказаться от вступления в НАТО и получить внеблоковый статус, при этом возможность членства в Европейском Союзе якобы не исключалась.

Важно, что Песков в приведённом заявлении опроверг именно предложение о сокращении числа членов НАТО и выходе Финляндии из Альянса. Он не прокомментировал отдельно все остальные положения, которые Bild приписала российской стороне.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Россия использует тему противостояния с НАТО и какие риски для европейских стран обсуждают аналитики.

Кроме того, мы писали, что Кремль требует от НАТО подписания конкретного документа об отказе от дальнейшего расширения Альянса.