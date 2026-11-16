В США может появиться новая антибункерная "ядерка": почему спешат с ее производством

В США впервые за несколько десятилетий появилось новое обозначение авиационной ядерной бомбы — B94. В проекте бюджетного документа Сената на 2027 год на эту программу предусмотрены дополнительные средства.

О появлении нового индекса сообщило издание The War Zone (TWZ). Журналисты обратили внимание на пояснительное заявление Комитета Сената США по ассигнованиям, в котором говорится о выделении дополнительных 77,108 млн долларов на B94. В то же время в нём нет описания конструкции, мощности или задач нового оружия. На момент публикации это было единственное известное публичное упоминание такого обозначения.

Что может означать обозначение B94

В США ядерные боеприпасы имеют буквенно-цифровые индексы. Буква B используется для авиационных гравитационных бомб, сбрасываемых с самолетов. Обозначение W применяется для ядерных боеголовок, предназначенных для баллистических и крылатых ракет.

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Как отмечает TWZ, до появления B94 последней известной новой американской ядерной бомбой, получившей отдельное обозначение, была B90. Её разрабатывали как боеприпас двойного назначения: для поражения наземных целей и борьбы с подводными лодками. Программа B90 была отменена в сентябре 1991 года на фоне сокращения ядерных вооружений после распада Советского Союза.

Поэтому появление индекса B94 привлекло внимание обозревателей. Однако само по себе новое обозначение пока не раскрывает, каким будет оружие и на каком этапе находится его разработка.

Ядерная бомба B90 Фото: US Army

Связана ли B94 с программой по уничтожению бункеров?

Журналисты TWZ предполагают, что B94 может быть связана с программой Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A). Это проект новой ядерной бомбы воздушного базирования, предназначенной для поражения особо укрепленных и глубоко расположенных подземных объектов.

По данным издания, работа над NDS-A ведётся как минимум с 2022 года. В то же время официального подтверждения того, что именно этот проект получил обозначение B94, нет.

Ранее представитель Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA), отвечающего за ядерный арсенал страны, объяснил изданию назначение NDS-A. По его словам, система должна предоставить президенту США дополнительные ядерные возможности для поражения "твердых и глубоко зарытых целей", чтобы противники не могли вывести важнейшие объекты за пределы досягаемости американских ядерных сил.

TWZ не исключает, что B94 может оказаться совершенно другой разработкой, о которой ранее не сообщалось. Однако журналисты считают такой вариант менее вероятным, чем связь с NDS-A.

Какое ядерное оружие для подземных целей имеется у США

В настоящее время в арсенале США имеется несколько типов авиационных ядерных бомб, которые могут применяться против укрепленных объектов. В частности, B61-11 специально предназначена для поражения глубоко расположенных целей. По оценкам, приводимым TWZ, её мощность может составлять от 340 до 400 килотонн в зависимости от источника. Издание также отмечает, что таких боеприпасов в запасах США может быть менее 100.

Инертная ядерная бомба серии B83 Фото: US Army

Другой боеприпас — B83-1 — обладает мощностью мегатонного класса. Она значительно превышает мощность вариантов B61, однако B83-1 не имеет специальной конструкции для проникновения в грунт. Её высокая мощность, впрочем, позволяет рассматривать бомбу как средство поражения укреплённых сооружений.

США также разрабатывали варианты модернизации B83 и создания нового боеприпаса для уничтожения глубоко защищенных объектов. Один из таких проектов — Robust Nuclear Earth Penetrator — был отменен в 2005 году.

Отдельно продолжается модернизация семейства B61. В частности, США уже приступили к производству B61-13 — новой версии авиационной ядерной бомбы. Однако, как отмечает TWZ, она не обладает такими же возможностями проникновения в грунт, как B61-11.

Почему США может понадобиться новая бомба

Потребность в новом боеприпасе может быть связана с увеличением количества укрепленных подземных объектов в различных странах. TWZ обращает внимание на строительство таких сооружений в России и Китае, а также на инвестиции в защищенную инфраструктуру со стороны Северной Кореи и Ирана.

Среди примеров издание упоминает российский объект "Косвинский Камень" на Урале. Его связывают с системой управления российскими ядерными силами. Сооружение расположено под горой, что затрудняет его поражение обычными средствами.

Еще один пример — подземные объекты Ирана, в частности комплекс в районе горы Пикекс. Такие сооружения создают значительные трудности для обычных авиационных ударов, однако сама возможность применения ядерного оружия против них не означает, что такой сценарий рассматривается как практичный или вероятный.

Пока неизвестно, должна ли B94 заменить B61-11, B83-1 или оба типа боеприпасов. Также не опубликованы изображения новой бомбы, её технические характеристики или планы относительно носителей.

Ранее Фокус сообщал, что США приступили к производству ядерной авиабомбы B61-13 — модернизированного боеприпаса, который является частью программы обновления американского ядерного арсенала.

Кроме того, мы писали о том, что известно о модернизированных ядерных бомбах B61-12, которые США размещают в Европе, и какие задачи они могут выполнять.