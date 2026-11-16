У США може з'явитись нова антибункерна "ядерка": чому поспішають з її виробництвом

У США вперше за кілька десятиліть з’явилося нове позначення авіаційної ядерної бомби — B94. У проєкті бюджетного документа Сенату на 2027 рік на цю програму передбачили додаткові кошти.

Про появу нового індексу повідомило видання The War Zone (TWZ). Журналісти звернули увагу на пояснювальну заяву Комітету Сенату США з асигнувань, у якій йдеться про додаткові 77,108 млн доларів для B94. Водночас у ньому немає опису конструкції, потужності або завдань нової зброї. На момент публікації це було єдине відоме публічне згадування такого позначення.

Що може означати позначення B94

У США ядерні боєприпаси мають буквено-цифрові індекси. Літеру B використовують для авіаційних гравітаційних бомб, які скидають із літаків. Позначення W застосовують для ядерних боєголовок, призначених для балістичних і крилатих ракет.

Як зазначає TWZ, до появи B94 останньою відомою новою американською ядерною бомбою, яка отримала окреме позначення, була B90. Її розробляли як боєприпас подвійного призначення: для ураження наземних цілей і боротьби з підводними човнами. Програму B90 скасували у вересні 1991 року на тлі скорочення ядерних озброєнь після розпаду Радянського Союзу.

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Тому поява індексу B94 привернула увагу оглядачів. Однак саме по собі нове позначення ще не розкриває, якою буде зброя і на якому етапі перебуває її розробка.

Ядерна бомба B90 Фото: US Army

Чи пов’язана B94 із програмою для знищення бункерів

Журналісти TWZ припускають, що B94 може бути пов’язана з програмою Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A). Це проєкт нової ядерної бомби повітряного базування, призначеної для ураження особливо укріплених і глибоко розташованих підземних об’єктів.

За даними видання, робота над NDS-A ведеться щонайменше з 2022 року. Водночас офіційного підтвердження, що саме цей проєкт отримав позначення B94, немає.

Раніше представник Національного управління ядерної безпеки США (NNSA), яке відповідає за ядерний арсенал країни, пояснював виданню призначення NDS-A. За його словами, система має надати президенту США додаткові ядерні можливості для ураження "твердих і глибоко похованих цілей", щоб противники не могли вивести найважливіші об’єкти за межі досяжності американських ядерних сил.

TWZ не виключає, що B94 може бути зовсім іншою розробкою, про яку раніше не повідомляли. Проте журналісти вважають такий варіант менш імовірним, ніж зв’язок із NDS-A.

Яку ядерну зброю для підземних цілей мають США

Нині в американському арсеналі є кілька типів авіаційних ядерних бомб, які можуть застосовувати проти укріплених об’єктів. Зокрема, B61-11 спеціально призначена для ураження глибоко розташованих цілей. За оцінками, які наводить TWZ, її потужність може становити від 340 до 400 кілотонн залежно від джерела. Видання також зазначає, що таких боєприпасів у запасах США може бути менш як 100.

Інертна ядерна бомба серії B83 Фото: US Army

Інший боєприпас — B83-1 — має потужність мегатонного класу. Вона значно перевищує потужність варіантів B61, однак B83-1 не має спеціальної конструкції для проникнення в ґрунт. Її висока потужність, утім, дає змогу розглядати бомбу як засіб ураження укріплених споруд.

США також розробляли варіанти модернізації B83 і створення нового боєприпасу для знищення глибоко захищених об’єктів. Один із таких проєктів — Robust Nuclear Earth Penetrator — скасували у 2005 році.

Окремо триває модернізація сімейства B61. Зокрема, США вже розпочали виробництво B61-13 — нової версії авіаційної ядерної бомби. Однак, як наголошує TWZ, вона не має таких самих можливостей проникнення в ґрунт, як B61-11.

Чому США можуть потребувати нової бомби

Потреба в новому боєприпасі може бути пов’язана зі збільшенням кількості укріплених підземних об’єктів у різних країнах. TWZ звертає увагу на розбудову таких споруд у Росії та Китаї, а також на інвестиції в захищену інфраструктуру з боку Північної Кореї та Ірану.

Серед прикладів видання згадує російський об’єкт Косвінський Камінь на Уралі. Його пов’язують із системою управління російськими ядерними силами. Споруда розташована під горою, що ускладнює її ураження звичайними засобами.

Ще один приклад — підземні об’єкти Ірану, зокрема комплекс у районі гори Пікекс. Такі споруди створюють значні труднощі для звичайних авіаційних ударів, однак сама можливість застосування ядерної зброї проти них не означає, що такий сценарій розглядають як практичний або ймовірний.

Поки що невідомо, чи має B94 замінити B61-11, B83-1 або обидва типи боєприпасів. Також не оприлюднено зображень нової бомби, її технічних характеристик або планів щодо носіїв.

Раніше Фокус розповідав, що США розпочали виробництво ядерної авіабомби B61-13 — модернізованого боєприпасу, який є частиною оновлення американського ядерного арсеналу.

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