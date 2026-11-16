У Лукашенко срочно привели пограничников в полную боевую готовность: стоит ли Украине беспокоиться

В Беларуси по поручению диктатора Лукашенко началась внеплановая проверка подразделений пограничной службы. Маневренные группы во всех пограничных соединениях и отрядах приведены в полную боевую готовность, а военные отрабатывают марши, отражение условных атак диверсионных групп и стрельбу.

О начале проверки сообщило государственное агентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича. По его словам, мероприятия проводятся в соответствии с планом, утвержденным Лукашенко на 2026 год.

Что отрабатывают белорусские пограничники

По словам Вольфовича, подразделения должны пройти осмотры, после чего совершить марши по заданным маршрутам. Во время передвижения военные будут отрабатывать действия в условиях имитации атак диверсионно-разведывательных групп условного противника.

После маршей пограничники отправятся на полигоны. Там будут проверять их огневую, физическую и тактическую подготовку. Результаты проверки должны быть доложены Лукашенко.

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Отдельные этапы учений уже проходят в Брестской пограничной группе. Ее маневренное подразделение переведено в высшую степень боевой готовности и привлечено к 30-километровому маршу.

Во время передвижения военные преодолевали препятствия и отражали условные атаки противника, в том числе с применением беспилотников. После этого они приступили к проверке стрелковой подготовки — выполняют упражнения с пистолетом Макарова, автоматом Калашникова и групповым вооружением.

Означает ли это подготовку к наступлению на Украину?

Сам факт перевода маневренных групп пограничной службы в полную боевую готовность не является подтверждением подготовки Беларуси к наступлению на Украину. Здесь важно различать пограничные войска и Вооруженные силы Беларуси: это разные структуры. Заявление Вольфовича касается именно подразделений Государственного пограничного комитета.

В апреле 2026 года пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что белорусская сторона не наращивает дополнительные силы у украинской границы, а проводит ротацию и перемещение подразделений, находящихся там с 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что в августе 2026 года в Беларуси также проводилась внеплановая проверка боеготовности армии. Тогда проверялась артиллерийская бригада, её доукомплектование до штата военного времени и работа военной вертикали управления.

А 20 апреля самопровозглашённый белорусский президент Лукашенко предупредил соседние с Беларусью страны о том, что готов применить всё оружие, в том числе и ядерное, если эти государства нападут на его страну.