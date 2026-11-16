У Лукашенка терміново перевели в повну бойову готовність прикордонників: чи варто хвилюватись Україні

У Білорусі за дорученням диктатора Лукашенка розпочалася раптова перевірка підрозділів прикордонної служби. Маневрові групи в усіх прикордонних з’єднаннях і загонах привели у повну бойову готовність, а військові відпрацьовують марші, відбиття умовних атак диверсійних груп і стрільбу.

Про початок перевірки повідомило державне агентство БелТА з посиланням на державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича. За його словами, заходи проводять відповідно до плану, затвердженого Лукашенком на 2026 рік.

Що відпрацьовують білоруські прикордонники

За словами Вольфовича, підрозділи мають пройти огляди, після чого здійснити марші визначеними маршрутами. Під час пересування військові відпрацьовуватимуть дії в умовах імітації атак диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

Після маршів прикордонники вирушать на полігони. Там перевірятимуть їхню вогневу, фізичну та тактичну підготовку. Результати перевірки мають доповісти Лукашенку.

Видео дня

Окремі етапи навчань уже проходять у Брестській прикордонній групі. Її маневровий підрозділ привели у найвищий ступінь бойової готовності та залучили до 30-кілометрового маршу.

Під час пересування військові долали перешкоди й відбивали умовні атаки противника, зокрема із застосуванням безпілотників. Після цього вони перейшли до перевірки стрілецької підготовки — виконують вправи з пістолета Макарова, автомата Калашникова та групового озброєння.

Чи означає це підготовку до наступу на Україну

Сам факт переведення маневрових груп прикордонної служби у повну бойову готовність не є підтвердженням підготовки Білорусі до наступу на Україну. Тут важливо розрізняти прикордонні війська та Збройні сили Білорусі: це різні структури. Заява Вольфовича стосується саме підрозділів Державного прикордонного комітету.

У квітні 2026 року речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що білоруська сторона не нарощує додаткові сили біля українського кордону, а здійснює ротації та переміщення підрозділів, які перебувають там із 2022 року.

Раніше Фокус писав, що у серпні 2026 року в Білорусі також проводили раптову перевірку боєготовності армії. Тоді перевіряли артилерійську бригаду, її доукомплектування до штату воєнного часу та роботу військової вертикалі управління.

А 20 квітня самопроголошений білоруський президент Лукашенко попередив сусідні із Білоруссю країни про те, що готовий використати всю зброю, зокрема і ядерну, якщо ці держави нападуть на його країну.