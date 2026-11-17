В октябре черноморские и азовские порты России не приняли ни одного контейнера. Перевозчики отказались от маршрута в Новороссийск из-за риска атак со стороны ВСУ.

По данным отраслевого портала InfraNews, контейнерные операторы перестали заходить в Новороссийск, а грузовладельцам пришлось искать альтернативные пути доставки товаров. Еще в прошлом году Новороссийск был одним из ключевых контейнерных портов России: в 2025 году он принял около 1,1 млн контейнеров.

Почему перевозчики отказались от Новороссийска

Ситуация начала ухудшаться летом 2026 года, когда активизировались атаки украинских беспилотников на суда в Чёрном море. В результате ударов несколько судов были потоплены. Риски для коммерческого судоходства возросли настолько, что перевозчики начали пересматривать маршруты. К октябрю из Новороссийска ушли последние контейнерные операторы, которые продолжали там работать.

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Об этом ранее рассказал генеральный директор компании "Си-Шиппинг" Алексей Гагаринов. По его словам, альтернативные маршруты требуют значительно больше времени и средств, однако участники рынка не готовы подвергать свои суда неоправданному риску.

Таким образом, проблема вышла за рамки отдельных атак на портовую инфраструктуру. Угроза для торговых судов повлияла на готовность международных перевозчиков использовать весь маршрут до российских портов Черного моря.

Что происходит с российскими портами

Масштаб проблемы подтверждают и данные об общем грузообороте региона. В октябре 2026 года все терминалы Азово-Черноморского бассейна перевалили всего 700 тонн грузов. Для сравнения: в сентябре этот показатель превышал 38 тысяч тонн, в августе составлял 57 тысяч тонн, а в июле — 168 тысяч тонн.

Эти цифры свидетельствуют о резком сокращении не только контейнерных, но и других грузовых операций в регионе.

Почему общий контейнерооборот России не обвалился

Несмотря на фактическое прекращение контейнерных перевозок в южном направлении, общий показатель российского рынка в октябре оказался примерно на 5 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую оценку приводит Центр экономического прогнозирования "Газпромбанка". Рост общего показателя произошел на фоне перераспределения грузопотоков между различными портовыми бассейнами.

То есть проблемы на Чёрном и Азовском морях пока не означают полной остановки внешней торговли России. Грузы пытаются перенаправить по другим маршрутам, прежде всего через Балтийское море и Дальний Восток.

Однако такая логистика требует дополнительных затрат и времени. Кроме того, быстро компенсировать потерю южных портов сложно из-за ограничений пропускной способности железных дорог и необходимости перестраивать уже налаженные цепочки поставок.

Что ранее происходило в портах Черного моря

Украинские беспилотники неоднократно наносили удары по портовой инфраструктуре и объектам морской логистики России. В частности, Фокус сообщал, что 9 сентября 2026 года Новороссийск подвергся массированной атаке дронов. После взрывов в районе морского порта возник пожар.

Еще один инцидент произошел в Сочи, где раздались взрывы в районе морского порта. Тогда сообщалось о возможном нападении беспилотных катеров на судно.