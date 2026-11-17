У жовтні чорноморські та азовські порти Росії не прийняли жодного контейнера. Перевізники залишили маршрут до Новоросійська через ризики атак ЗСУ.

За даними галузевого порталу InfraNews, контейнерні оператори припинили ходити до Новоросійська, а вантажовласникам довелося шукати альтернативні шляхи доставлення товарів. Ще торік Новоросійськ був одним із ключових контейнерних портів Росії: у 2025 році він прийняв близько 1,1 млн контейнерів.

Чому перевізники відмовилися від Новоросійська

Ситуація почала погіршуватися влітку 2026 року, коли активізувалися атаки українських безпілотників на судна в Чорному морі. Унаслідок ударів кілька суден були потоплені. Ризики для комерційного судноплавства зросли настільки, що перевізники почали переглядати маршрути. До жовтня з напрямку Новоросійська пішли останні контейнерні оператори, які продовжували там працювати.

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Про це раніше розповідав генеральний директор компанії "Сі-Шиппінг" Олексій Гагарінов. За його словами, альтернативні маршрути потребують значно більше часу та коштів, однак учасники ринку не готові наражати свої судна на невиправданий ризик.

Таким чином, проблема вийшла за межі окремих атак на портову інфраструктуру. Небезпека для торговельних суден вплинула на готовність міжнародних перевізників використовувати весь маршрут до російських портів Чорного моря.

Що відбувається з російськими портами

Масштаб проблеми підтверджують і дані про загальний вантажообіг регіону. У жовтні 2026 року всі термінали Азово-Чорноморського басейну перевалили лише 700 тонн вантажів. Для порівняння: у вересні цей показник перевищував 38 тисяч тонн, у серпні становив 57 тисяч тонн, а в липні — 168 тисяч тонн.

Ці цифри свідчать про різке скорочення не лише контейнерних, а й інших вантажних операцій у регіоні.

Чому загальний контейнерообіг Росії не обвалився

Попри фактичне припинення контейнерних перевезень у південному напрямку, загальний результат російського ринку в жовтні виявився приблизно на 5% вищим, ніж за аналогічний період минулого року. Таку оцінку наводить Центр економічного прогнозування Газпромбанку. Зростання загального показника відбулося на тлі перерозподілу вантажопотоків між різними портовими басейнами.

Тобто проблеми на Чорному й Азовському морях поки не означають повної зупинки зовнішньої торгівлі Росії. Вантажі намагаються перенаправляти на інші маршрути, насамперед через Балтійське море та Далекий Схід.

Однак така логістика потребує додаткових витрат і часу. Крім того, швидко компенсувати втрату південних портів складно через обмеження залізничної пропускної здатності та необхідність перебудовувати вже налагоджені ланцюги постачання.

Що раніше відбувалося в портах Чорного моря

Українські безпілотники неодноразово атакували портову інфраструктуру та об'єкти морської логістики Росії. Зокрема Фокус писав, що 9 вересня 2026 року Новоросійськ опинився під масованою атакою дронів. Після вибухів у районі морського порту виникла пожежа.

Ще один інцидент стався в Сочі, де пролунали вибухи в районі морського порту. Тоді повідомлялося про можливу атаку безекіпажних катерів на судно.