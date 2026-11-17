В РФ разбился самолет недалеко от населенного пункта Ягуново в Кемеровской области. На видео с места происшествия видна вспышка в небе, стремительно падающая на землю.

О крушении самолета в районе села Ягуново сообщил губернатор региона Илья Середюк. В настоящее время на месте аварии работают подразделения пожарных и сотрудники полиции/

Российские власти не предоставили подробностей об авиакатастрофе: не сообщили, что это был за самолет, что он перевозил, выжили ли экипаж и пассажиры. В сети уточнили, что речь идет о военно-транспортном самолете Ан-12 и что весь экипаж погиб. Очевидец инцидента заявил, что воздушное судно загорелось в воздухе по неустановленным причинам и затем пошло в пике.

Фото: Скриншот

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