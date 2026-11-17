У РФ розбився літак поблизу населеного пункту Ягуново у Кемеровській області. На відео з місця подій — спалах у небі, який стрімко летить до землі.

Про падіння повітряного судна в районі села Ягуново повідомив губернатор регіону Ілля Середюк. Наразі на місці аварії працюють підрозділи пожежників та працівники поліції/

Російська влада не надала деталі щодо авіакатастрофи: не повідомили, що то був за літак, що перевозив, чи вижив екіпаж та пасажири. У мережі уточнили, що ідеться про військово-транспортний літак Ан-12 і що весь екіпаж загинув. Очевидець інциденту заявив, що повітряне судно загорілось у повітрі з невстановлених причин і тоді пішло в піке.

Авіакатастрофа у РФ - падіння Ан-12 у Кемерово 17 листопада Фото: Скриншот

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