Задержания на улицах, в результате которых мужчин сажали в микроавтобусы, практически прекратились — так оценивает ситуацию народный депутат Федор Вениславский. Ежемесячно в рамках мобилизации в армию привлекают около 30 тысяч человек, а контроль за работой ВЛК усилили.

Общественные конфликты, связанные с "принудительной мобилизацией", которую часто называют "бусификацией", практически исчезли. Такую оценку в интервью "РБК-Украина" дал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Конфликты, связанные с так называемой „бусификацией“ — когда на улицах хватали военнообязанных или всех подряд и сажали в микроавтобусы — практически сошли на нет", — сказал он.

По словам депутата, это можно увидеть даже по результатам мониторинга открытых источников информации. Никаких цифр в подтверждение этого утверждения он не привел.

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К мобилизационным мероприятиям привлечены военнослужащие Военной службы правопорядка, которая, как надеется Вениславский, в ближайшее время станет Военной полицией. Именно это в совокупности, по его мнению, и снизило количество конфликтов и нарушений со стороны военнослужащих ТЦК и СП.

Сколько человек мобилизуют и что изменилось в ВЛК

Необходимый количественный показатель уже более года держится на уровне плюс-минус 30 тысяч человек в месяц. Среди них, признает депутат, была немалая доля тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не мог реально выполнять боевые задачи.

В связи с этим был усилен контроль за военно-медицинскими комиссиями и их ответственность — чтобы к службе не признавали тех, кто не способен воевать. В результате доля пригодных к выполнению боевых задач растет, а тех, кого можно задействовать только в тылу или в подразделениях обеспечения, — уменьшается.

Вениславский отказался назвать конкретные пропорции, пояснив, что это информация с ограниченным доступом. Новых системных проблем с мобилизацией, по его словам, не возникло:

"Те, что были, не исчезли, но новых не появилось".

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК входят в частные дома и силой забирают мужчин. О новых нарушениях сообщал омбудсмен, а юристы подчеркивали: даже военное положение не отменяет неприкосновенность жилища.

Также сообщалось, что несколько дней назад все территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на военную службу. За невыполнение инструкции предусмотрено наказание, однако, как признал военный, подобный документ существовал и ранее.