Вуличні затримання, через які чоловіків саджали в мікроавтобуси, практично припинилися – так ситуацію оцінює народний депутат Федір Веніславський. Щомісяця шляхом мобілізації до війська залучають близько 30 тисяч людей, а контроль за роботою ВЛК посилили.

Суспільні конфлікти, що пов'язані з "примусовою мобілізацією", яку часто називають "бусифікацією", майже зникли. Таку оцінку в інтерв'ю "РБК-Україна" дав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Конфлікти, пов'язані з так званою "бусифікацією" – коли на вулицях військовозобов'язаних чи усіх підряд – хапали й саджали в мікроавтобуси – практично зійшли нанівець", – сказав він.

Побачити це, за словами депутата, можна навіть за результатами моніторингу відкритих джерел інформації. Жодних цифр на підтвердження цієї тези він не навів.

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До мобілізаційних заходів долучені військовослужбовці Військової служби правопорядку, яка, сподівається Веніславський, найближчим часом стане Військовою поліцією. Саме це в комплексі, на його думку, і знизило кількість конфліктів та порушень з боку військовослужбовців ТЦК та СП.

Скільки мобілізують і що змінилося у ВЛК

Потрібний кількісний показник уже понад рік тримається на рівні плюс-мінус 30 тисяч людей щомісяця. Серед них, визнає депутат, була чимала частка тих, хто за віком або станом здоров'я не міг реально виконувати бойові завдання.

Через це посилили контроль за військово-лікарськими комісіями та їхню відповідальність – щоб придатними до служби не визнавали тих, хто не здатен воювати. Як наслідок, частка придатних до виконання бойових завдань зростає, а тих, кого можна залучати лише в тилу чи в підрозділах забезпечення, – зменшується.

Конкретні пропорції Веніславський назвати відмовився, пояснивши, що це інформація з закритим доступом. Нових системних проблем із мобілізацією, за його словами, не виникло:

"Ті, які були, не зникли, але нових не з'явилось".

Раніше повідомлялося, що співробітники ТЦК заходять до приватних будинків і силою забирають чоловіків. Про нові порушення повідомляв омбудсмен, а юристи наголошували: навіть воєнний стан не скасовує недоторканності житла.

Також повідомлялося, що кілька днів тому всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали детальну інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на військову службу. За невиконання інструкції передбачене покарання, утім подібний документ, як визнав військовий, існував і раніше.