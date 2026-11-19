Миллиардер Илон Маск считает, что США якобы организовали государственный переворот в 2014 году, чтобы отстранить Януковича от власти. Также он призвал сочувствовать не только украинским, но и российским солдатам.

Американский миллиардер и бывший советник президента США Илон Маск вновь высказался о войне в Украине. В частности, он призвал проявить сочувствие к российским солдатам и заявил, что США якобы причастны к смене власти в Украине в 2014 году. В то же время он отверг обвинения в пророссийских взглядах.

Об этом бизнесмен рассказал 18 ноября в ходе саммита The New York Times DealBook Summit в интервью журналисту Эндрю Россу Соркину.

"США помогли Украине сместить Януковича"

Маск в ходе интервью заявил, что США якобы организовали государственный переворот в 2014 году, чтобы отстранить от власти президента Виктора Януковича.

"Это правда, что с точки зрения вторжения Россия является агрессором, но также правда, что мы, американцы, организовали переворот, чтобы сместить демократически избранного пророссийского президента Украины", — сказал Маск.

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По его словам, такие действия были бы невозможны без помощи Государственного департамента США и других американских структур. В то же время Маск отметил, что его слова не имеют целью оправдать действия России.

Кстати, Маск уже не в первый раз называет события 2013–2014 годов государственным переворотом. В феврале 2023 года он также озвучивал подобные пророссийские нарративы. Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал предпринимателю перестать читать российские газеты.

Маск призвал проявить сочувствие к российским солдатам

Кроме того, американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск призвал проявить сочувствие к российским военным, которые прибыли на территорию Украины, чтобы воевать.

"Следует сочувствовать не только украинским ребятам, которые гибнут, но и российским, ведь их призывают и заставляют идти на линию фронта. Никто добровольно не идет на линию фронта просто для того, чтобы погибнуть от удара дрона", — сказал бизнесмен.

По мнению Маска, подход, согласно которому "Украина — хорошая, Россия — плохая, и всё, что делают с россиянами, можно оправдать", является ужасным.

Напомним, что американский бизнесмен Илон Маск публично обвинил президента Владимира Зеленского в ложных заявлениях относительно ограничения работы систем спутниковой связи Starlink и Starshield в Украине.

Кроме того, Фокус писал, что Маск резко раскритиковал украинскую "элиту", которая, по его словам, получила значительные средства благодаря продолжению войны. Кроме того, он упрекнул некоторых американских политиков, которые "больше заботятся об Украине, чем об Америке".