Американский бизнесмен Илон Маск публично обвинил президента Владимира Зеленского в ложных заявлениях относительно ограничения работы систем спутниковой связи Starlink и Starshield в Украине.

Илон Маск напомнил о своих постах в соцсетях, посвящённых системе, которой управляет компания SpaceX. Миллиардер подчеркнул, что Starlink предназначен для гражданских, а не военных нужд, отметив, что его нельзя использовать в наступательных целях. Starlink нельзя использовать и для нанесения ударов по целям в России, заявил бизнесмен в интервью газете The New York Times.

В то же время система Starshield, по словам Илона Маска, может использоваться в подобных целях. Однако Starshield находится под контролем Пентагона.

"Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийствах, которые иногда приводят к гибели невинных людей", — заявил миллиардер.

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Журналист напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее несколько раз заявлял о том, что США ограничивали доступ Украины к Starshield. Илон Маск в ответ сказал, что политик ошибается, утверждая, что Украина использовала Starshield в войне с Россией.

"Он не всегда говорит правду", — отметил Маск.

Стоит напомнить, что в октябре в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой восстановить скорость работы терминалов Starlink. Украинский лидер подчеркнул, что подобные ограничения являются "большой ошибкой", которая приводит к гибели многих людей.

После этого заявления Илон Маск опубликовал в соцсетях посты, в которых заявил, что Зеленскому "пора уходить".

В свою очередь, комитет Сената США по международным отношениям в ноябре направил Илону Маску требование сохранить документы в связи со случаями замедления работы спутниковой системы Starshield в Украине.