Американський бізнесмен Ілон Маск публічно звинуватив президента Володимира Зеленського у неправдивих заявах щодо обмеження дії систем супутникового зв'язку Starlink і Starshield в Україні.

Ілон Маск пригадав свої дописи із соцмереж про систему, якою керує компанія SpaceX. Мільярдер наголосив, що Starlink призначений для цивільних потреб, а не військових, наголосивши, що його не можна застосовувати в наступальних цілях. Starlink не можна використовувати і для ударів по цілях у Росії, заявив бізнесмен в інтерв'ю для газети The New York Times.

Натомість система Starshield, за словами Ілона Маска, може використовуватися у подібних цілях. Проте Starshield перебуває під контролем Пентагону.

"Не просіть мене як приватну особу приймати рішення про вбивство, які іноді призводять до загибелі невинних людей", — заявив мільярдер.

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Журналіст нагадав, що український лідер Володимир Зеленський кілька разів раніше заявляв про те, що США обмежували доступ України до Starshield. Ілон Маск у відповідь сказав, що політик помиляється, стверджуючи, що Україна використовувала Starshield у війні із Росією.

"Він не завжди говорить правду", — зазначив Маск.

Варто нагадати, що у жовтні в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський звернувся до Ілона Маска з проханням відновити швидкість терміналів Starlink. Український лідер наголошував, що подібні обмеження є "великою помилкою", яка спричиняє загибель багатьох людей.

Після цієї заяви Ілон Маск у соцмережах опублікував дописи, в яких заявив про те, що Зеленському "час піти".

Натомість комітет Сенату США з міжнародних відносин у листопаді направив Ілону Маску вимогу зберегти документи через випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield в Україні.