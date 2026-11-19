Мільярдер Ілон Маск вважає, що США нібито організували державний переворот у 2014 році, щоб усунути Януковича від влади. Також він закликав співчувати не лише українським, а й російським солдатам.

Американський мільярдер та ексрадник президента США Ілон Маск знову висловився про війну в Україні. Зокрема, він закликав поспівчувати російським солдатам та заявив, що США нібито причетні до зміни влади в Україні у 2014 році. Водночас він відкинув звинувачення у проросійських поглядах.

Про це бізнесмен розповів 18 листопада під час саміту The New York Times DealBook Summit в інтерв’ю журналісту Ендрю Россу Соркіну.

"США допомогли Україні усунути Януковича"

Маск під час інтерв'ю заявив, що США нібито організували державний переворот у 2014 році, щоб усунути від влади президента Віктора Януковича.

"Це правда, що з погляду вторгнення Росія є агресором, але також правда, що ми, американці, організували переворот, щоб усунути демократично обраного проросійського президента України", — сказав Маск.

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За його словами, такі дії були б неможливими без допомоги Державного департаменту США та інших американських структур. Водночас Маск зауважив, що його слова не мають наміру виправдовувати дії Росії.

До слова, Маск уже не вперше називає події 2013-2014 років державним переворотом. У лютому 2023 року він також озвучував подібні проросійські наративи. Тоді радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив підприємцю перестати читати російські газети.

Маск закликав поспівчувати російським солдатам

Крім цього, американський мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск закликав поспівчувати російським військовим, які прийшли на територію України, щоб воювати.

"Варто співчувати не лише українським хлопцям, які гинуть, а й російським, адже їх призивають і змушують іти на лінію фронту. Ніхто добровільно не йде на лінію фронту просто щоб загинути від удару дрона", — сказав бізнесмен.

На думку Маска, підхід, що "Україна — хороша, Росія — погана, і все, що роблять із росіянами, можна виправдати", є жахливим.

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск публічно звинуватив президента Володимира Зеленського у неправдивих заявах щодо обмеження дії систем супутникового зв'язку Starlink і Starshield в Україні.

Також Фокус писав, що Маск виступив із різкою критикою у бік української "еліти", яка, за його словами, отримала значні кошти через продовження війни. Також він дорікнув деяким американським політикам, які "більше піклуються про Україну, ніж про Америку".