Во время атаки на Крымский мост одни цели обеспечивали объективный контроль результатов поражения, другие — отвлекали российскую ПВО, а остальные непосредственно наносили удары по мосту.

Украина в очередной раз нанесла успешный удар по Крымскому мосту. Поражение незаконной переправы стало возможным благодаря сочетанию различных технологий и разработок, сообщили в компании Fire Point.

Как говорится в сообщении, успешное попадание стало результатом слаженной работы Сил обороны Украины и украинских производителей вооружения.

В операции были задействованы различные технологии и разработки:

Довбуш,

"Вендетта",

Да Винчи,

"Сичень",

MICH 2000,

"Рута",

"Паляница"

Ан-197,

FP-1,

FP-5 "Фламинго",

Р-360 "Нептун".

💥 The power of joint efforts. Ukrainian defense forces and domestic manufacturers teamed up to strike the Kerch Bridge, combining Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo, and R-360 Neptune. Some ran recon, others distracted Russian air defenses, and the rest struck directly. The result: over 16 hits and heavy damage to Europe’s longest bridge—at least until yesterday. Hundreds of people made this happen. When we unite, the enemy is left collecting debris—or watching it sink in the Kerch Strait. — Fire Point (@FirePointUA) November 19, 2026

Как сообщают в Fire Point, каждое средство поражения выполняло свою роль, взаимодополняя остальные. Одни цели обеспечивали объективный контроль результатов поражения, другие — отвлекали российскую ПВО, а остальные непосредственно наносили удары по мосту.

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В результате атаки было зафиксировано более 16 попаданий и произошли масштабные разрушения самого длинного моста в Европе.

"За этим стоят сотни людей, их работа, опыт и общая цель. Когда мы объединяем усилия, врагу остается только собирать обломки. Или наблюдать, как они тонут в Керченском проливе", — говорится в сообщении.

Напомним, Фокус сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге, мостам и энергетическим объектам Украины.

Кроме того, мы сообщали, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста было приостановлено после ночной атаки. Мониторинговые каналы сообщают как минимум о двух ракетных ударах, тогда как в российском Минтрансе говорят о беспилотниках и уверяют, что пострадавших нет.