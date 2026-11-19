Під час атаки по Кримському мосту одні цілі забезпечували об’єктивний контроль результатів ураження, інші — відволікали російську ППО, а решта безпосередньо били по мосту.

Україна вкотре успішно вдарила по Кримському мосту. Ураження незаконної переправи відбулося завдяки поєднанню різних технологій та розробок, повідомили у компанії Fire Point.

Як йдеться у повідомленні, успішне влучання стало результатом злагодженої роботи Сил Оборони України та українських виробників озброєння.

В операції брали участь різні технології та розробки:

Dovbush,

"Вендета",

Da Vinci,

"Січень",

MICH 2000,

"Рута",

"Паляниця"

Ан-197,

FP-1,

FP-5 "Фламінго" ,

Р-360 "Нептун".

💥 The power of joint efforts. Ukrainian defense forces and domestic manufacturers teamed up to strike the Kerch Bridge, combining Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo, and R-360 Neptune. Some ran recon, others distracted Russian air defenses, and the rest struck directly. The result: over 16 hits and heavy damage to Europe’s longest bridge—at least until yesterday. Hundreds of people made this happen. When we unite, the enemy is left collecting debris—or watching it sink in the Kerch Strait. — Fire Point (@FirePointUA) November 19, 2026

Як повідомляють у Fire Point, кожен засіб ураження виконував свою роль, взаємодоповнюючи інші. Одні цілі забезпечували об’єктивний контроль результатів ураження, інші — відволікали російську ППО, а решта безпосередньо били по мосту.

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Врезультаті атаки відбулося понад 16 влучань і масштабні руйнування найдовшого мосту Європи.

"За цим стоять сотні людей, їхня робота, досвід і спільна мета. Коли ми об’єднуємо зусилля, ворогу залишається збирати уламки. Або спостерігати, як вони тонуть у Керченській протоці", — йдеться в повідоменні.

Нагадаємо, Фокус писав, що президент Володимир Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці, мостах та енергетичних об’єктах України.

Крім того, ми повідомляли, що рух потягів залізничною частиною Кримського мосту зупинили після нічної атаки. Моніторингові канали повідомляють про щонайменше два ракетні удари, тоді як у російському Мінтрансі говорять про безпілотники і запевняють, що постраждалих немає.