В ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли ракетный удар "Нептун" по железнодорожной части Керченского моста. Движение поездов приостановлено, повреждены пути и район арки — это уже третий удар по переправе за неделю, подтвердили в Генштабе и Минобороны.

Удар по Керченскому мосту ракетами "Нептун" нанесли в ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы Военно-морских сил. Цель поражена, движение по мосту перекрыто, а железнодорожное полотно повреждено. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

В Минобороны уточнили, что попадания зафиксированы в районе арки и железнодорожных путей. Масштаб повреждений пока устанавливается, однако движение поездов приостановлено. Ранее российский Минтранс утверждал, что остановка произошла из-за атаки беспилотников.

"Немного арифметики. 19 километров рельсов. 38 тысяч шпал. 228 миллиардов рублей на строительство. И ни одного поезда этим утром", — говорится в сообщении ведомства.

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Мост там называют "конвейером войны": именно по нему на юг следуют цистерны и вагоны с боеприпасами для российской группировки. Альтернативный маршрут пролегает по суше вдоль линии фронта, где грузы перехватывают украинские дроны.

Почему именно "Нептун"?

В Генштабе напомнили историю этого оружия: в апреле 2022 года украинская крылатая ракета того же типа потопила флагман Черноморского флота — крейсер "Москва". Сам мост Россия строила как символ оккупации полуострова и годами уверяла, что он недосягаем и неуязвим.

Не только Керчь: что ещё было повреждено

По результатам предварительной оценки подтверждены повреждения дорожного полотна ещё трёх автомобильных мостов. 15 ноября речь идет о переправах через Северский Донец в районе Пришиба в Луганской области и через Миус вблизи Таганрога в Ростовской области, 14 ноября – через Миуский лиман в районе Лакедемоновки в той же Ростовской области.

Каждый выведенный из строя мост, отмечают в Генштабе, означает более длинные объезды, пробки на переправах и задержки колонн с боеприпасами и топливом.

Нынешний удар стал третьим по Керченскому мосту за неделю. Только прошлой ночью, по данным Минобороны, Россия запустила по Украине 98 ударных дронов и ракет. Свои действия Силы обороны объясняют правом на самооборону, гарантированным статьей 51 Устава ООН.

"Поезд дальше не едет", — отмечают в Минобороны.

Ранее сообщалось, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста было приостановлено после ночной атаки. Мониторинговые каналы писали как минимум о двух ракетных ударах, тогда как в российском Минтрансе говорили о беспилотниках и уверяли, что пострадавших нет.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге, мостам и энергетическим объектам Украины.

Кроме того, после обстрелов моста в оккупированном Севастополе на АЗС выстроились очереди из-за массовой скупки топлива. Оккупационные власти ввели ограничения на продажу бензина: за одну заправку можно приобрести полный бак и не более 20 литров в канистрах.