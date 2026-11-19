Ракетами "Нептун" по залізничній частині Керченського мосту вдарили Сили оборони в ніч проти 19 листопада. Рух потягів зупинено, пошкоджено колії та район арки – це вже третій удар по переправі за тиждень, підтвердили в Генштабі та Міноборони.

Удару по Керченському мосту ракетами "Нептун" завдали в ніч проти 19 листопада берегові ракетні комплекси Військово-морських сил. Ціль уражено, рух мостом перекрито, а залізничне полотно пошкоджено. Про це повідомили в Генеральному штабі.

У Міноборони уточнили, що влучання зафіксували в районі арки та залізничних колій. Масштаб пошкоджень ще встановлюють, проте рух поїздів зупинено. Раніше російський Мінтранс стверджував, що зупинка сталася через атаку безпілотників.

"Трохи арифметики. 19 кілометрів рейок. 38 тисяч шпал. 228 мільярдів рублів на будівництво. І жодного поїзда цього ранку", – ідеться в повідомленні відомства.

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Міст там називають конвеєром війни: саме ним на південь ідуть цистерни та вагони з боєприпасами для російського угруповання. Альтернативний маршрут пролягає суходолом уздовж лінії фронту, де вантажі зустрічають українські дрони.

Чому саме "Нептун"

У Генштабі нагадали історію цієї зброї: у квітні 2022 року українська крилата ракета того ж типу потопила флагман Чорноморського флоту – крейсер "Москва". Сам міст Росія будувала як символ окупації півострова й роками запевняла, що він недосяжний і невразливий.

Не лише Керч: що ще було пошкоджено

За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів. 15 листопада йдеться про переправи через Сіверський Донець у районі Пришиба на Луганщині та через Міус поблизу Таганрога в Ростовській області, 14 листопада – через Міуський лиман у районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині.

Кожен виведений з ладу міст, зазначають у Генштабі, означає довші об'їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним.

Нинішній удар став третім по Керченському мосту за тиждень. Лише минулої ночі, за даними Міноборони, Росія запустила по Україні 98 ударних дронів і ракети. Свої дії Сили оборони пояснюють правом на самооборону, гарантованим статтею 51 Статуту ООН.

"Поїзд далі не їде", – зазначити у Міноборони.

Раніше повідомлялося, що рух потягів залізничною частиною Кримського мосту зупинили після нічної атаки. Моніторингові канали писали щонайменше про два ракетні удари, тоді як у російському Мінтрансі говорили про безпілотники й запевняли, що постраждалих немає.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці, мостах та енергетичних об'єктах України.

Крім цього, після атак на міст в окупованому Севастополі вишикувалися черги на АЗС через масову закупівлю пального. Окупаційна влада запровадила обмеження на продаж бензину: за одну заправку можна придбати повний бак і не більше 20 літрів у каністрах.