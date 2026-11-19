Після атак на Кримський міст в окупованому Севастополі виникли черги на АЗС через масову закупівлю пального. Місцева окупаційна влада запровадила обмеження на продаж бензину — за одну заправку можна придбати повний бак і не більше 20 літрів у каністрах.

Про нові правила повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Обмеження почали діяти з 00:00 на автозаправках мереж "Атан" і "ТЕС".

За інформацією OSINT-проєкту Exilenova+, після ударів по Кримському мосту місцеві жителі почали масово відвідувати АЗС, побоюючись перебоїв з постачанням пального через порушення логістики. Деякі водії, за повідомленнями місцевих пабліків, скуповували за один раз по 200–500 літрів бензину.

Це призвело до утворення черг на заправках. Через надмірні обсяги закупівель окремими водіями інші жителі не могли заправити свої автівки.

Развожаєв також зазначив, що раніше деякі люди завозили до окупованого Криму через міст по 100–200 літрів пального власним транспортом.

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Окупаційна влада пояснила запровадження лімітів необхідністю забезпечити доступ до бензину для всіх жителів і не допустити масового скуповування пального окремими водіями.

Раніше Фокус повідомляв про удари по Кримському мосту, які відбулися 16–17 листопада. Близько 3:00 ночі 16 листопада жителі окупованого Криму чули потужні вибухи в районі мосту. Вранці оприлюднені фото та відео засвідчили, що арка автомобільної секції могла відхилитися на 15 градусів. За іншими даними, цей показник становив 4,9 градуса.

На супутникових знімках також помітили щонайменше два влучання по автомобільному полотну. Відстань між відповідними темними плямами становила близько 500 метрів. У ніч проти 17 листопада відбулася ще одна масштабна атака на Кримський міст із застосуванням різних засобів ураження. Згодом стало відомо про обвал арки та автомобільної секції завдовжки близько 220 метрів.

Також медіа "Агентство Новости" проаналізувало можливі наслідки обвалу Кримського мосту для російської економіки та ситуації в Чорному й Азовському морях.