После атак на Крымский мост в оккупированном Севастополе на АЗС образовались очереди из-за массовой скупки топлива. Местные оккупационные власти ввели ограничения на продажу бензина — за одну заправку можно приобрести полный бак и не более 20 литров в канистрах.

О новых правилах сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ограничения вступили в силу с 00:00 на автозаправочных станциях сетей "Атан" и "ТЕС".

По данным OSINT-проекта Exilenova+, после ударов по Крымскому мосту местные жители начали массово посещать АЗС, опасаясь перебоев с поставками топлива из-за сбоев в логистике. Некоторые водители, по сообщениям местных пабликов, скупали за один раз по 200–500 литров бензина.

Это привело к образованию очередей на заправках. Из-за чрезмерных объемов закупок со стороны отдельных водителей остальные жители не могли заправить свои автомобили.

Видео дня

Развожаев также отметил, что ранее некоторые люди ввозили в оккупированный Крым через мост по 100–200 литров топлива на собственном транспорте.

Оккупационные власти объяснили введение ограничений необходимостью обеспечить доступ к бензину для всех жителей и не допустить массового скупки топлива отдельными водителями.

Ранее Фокус сообщал об ударах по Крымскому мосту, которые произошли 16–17 ноября. Около 3:00 ночи 16 ноября жители оккупированного Крыма слышали мощные взрывы в районе моста. Утром опубликованные фото и видео показали, что арка автомобильной секции могла отклониться на 15 градусов. По другим данным, этот показатель составлял 4,9 градуса.

На спутниковых снимках также были замечены как минимум два попадания в автомобильную часть моста. Расстояние между соответствующими тёмными пятнами составляло около 500 метров. В ночь на 17 ноября произошла ещё одна масштабная атака на Крымский мост с применением различных средств поражения. Впоследствии стало известно об обрушении арки и автомобильной секции длиной около 220 метров.

Кроме того, СМИ "Агентство Новости" проанализировало возможные последствия обрушения Крымского моста для российской экономики и ситуации в Чёрном и Азовском морях.