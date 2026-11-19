Владельцы далеко не сразу получат вознаграждение за использование сельскохозяйственных земель под фортификационные сооружения. Впрочем, государство может компенсировать упущенный урожай.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №14117, который вносит изменения в Земельный кодекс в части использования сельскохозяйственных земель для нужд обороны, сообщили на портале "Судебно-юридической газеты". В Украине появится возможность временного использования сельскохозяйственных земель — такое явление называют сервитутом. Плата за сервитут — 12% от нормативной денежной оценки. Но средства выплатят не сразу, а только после окончания военного положения.

В материале СЮГ речь идет о заседании земельного комитета ВР, на котором народные депутаты рекомендовали парламенту поддержать законопроект. Цель нового нормативно-правового акта — "обеспечить потребности обороны во время военного положения" и защитить собственников, которые теряют доступ к сельскохозяйственным землям из-за войны. Благодаря новым нормам армия сможет на законных основаниях использовать сельскохозяйственные земли для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, а владельцы получат получат за это вознаграждение.

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На портале Верховной Рады в описании законопроекта № 14117 указано, что 19 ноября парламент поддержал документ — принял его в первом чтении за основу. В тексте документа устанавливаются правила сервитута: например, если площадь превышает 10 га, то временно изымается под нужды СОУ весь земельный участок.

Укрепления ВСУ — законопроект № 14117 о земельном сервитуте Фото: Скриншот

Укрепления ВСУ — что известно о компенсациях за землю и сервитут

Какие сельскохозяйственные земли могут быть изъяты для строительства укреплений ВСУ?

Согласно законопроекту № 14117, земельные сервитуты в целях обороны могут затрагивать участки только в определенных регионах Украины:

около границы с Беларусью и РФ;

вблизи временно оккупированных территорий;

если поблизости ведутся боевые действия или боевые действия могут перекинуться в этот район.

Решения о временном использовании сельскохозяйственных земель будут принимать областные военные администрации для нужд Минобороны, разведки, пограничников, СБУ, Нацгвардии и т. д.

Каковы правила оплаты и компенсации за строительство фортификационных сооружений на сельскохозяйственных землях:

сервитут устанавливается на год;

если землю изъяли на год, а военное положение не отменено, то сервитут автоматически продлевается еще на год;

владельцы получат плату за сервитут в размере 12% от нормативной денежной оценки (НДО). Эти средства выплачиваются не сразу, а через два года после окончания срока действия сервитута.

Отметим, что Фокус писал о фортификационных сооружениях ВСУ, которые возводятся с целью остановить продвижение ВС РФ. В январе 2026 года украинское командование показало кадры строительства защитных сооружений: речь шла о широкой полосе с колючей проволокой, рвами, бетонными пирамидами, блиндажами и сетками на пути возможного продвижения российской армии. На видео от Генштаба — полосы, петляющие по полям в неуказанных регионах Украины на востоке.

Напоминаем, что 9 ноября Фокус собрал информацию о возможности установки систем РЭБ на крышах гражданских зданий, а эксперты объяснили, какими могут быть последствия и какова цель такого решения.