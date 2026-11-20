Российские военные колонны на трассе Р-280 "Новороссия" все чаще теряют грузовики и транспорт поставок. По данным партизанского движения "АТЕШ", это связано с перенаправлением основного потока военных грузов на один маршрут после остановки движения по Крымскому мосту.

О ситуации сообщили находящиеся в одном из подразделений группировки российских войск "Днепр" агенты "АТЕШ".

По их данным, на трассе Р-280 возросло количество случаев уничтожения армейских грузовиков и автомобилей поставок.

После прекращения работы Крымского моста основной поток военных грузов для российской группировки на Запорожском направлении был перенаправлен на сухопутный маршрут через трассу "Новороссия". Поэтому военная техника движется колоннами, что повышает ее уязвимость.

Один из российских военнослужащих описал ситуацию так: "После того как мост остановился, весь поток направили по одной трассе. Автомобили идут колоннами, спрятаться негде. В результате потери транспорта растут каждый день, а боеприпасы и горючее поступают с большими перебоями".

Видео дня

По информации партизан, концентрация военных перевозок на одном маршруте создает проблемы со снабжением российских подразделений на передовой. Любые перебои на трассе оказывают влияние на доставку горючего, боеприпасов и других грузов.

В АТЕШ заявили, что продолжают следить за перемещением российской техники и передавать информацию о военной логистике Силам обороны Украины.

Напомним, в ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся масштабной атаке с применением различных средств поражения. Позже появилась информация об обвале арки и автомобильной секции моста длиной около 220 метров.

После ударов на АЗС в оккупированном Севастополе образовались очереди из — за массовой закупки горючего. Оккупационная администрация ввела ограничения на продажу бензина — водителям разрешили заправлять полный бак, а в канистры покупать не больше 20 литров.

Кроме того, Путин впервые прокомментировал удары по Крымскому мосту и пригрозил ответными действиями.