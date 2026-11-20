Російські військові колони на трасі Р-280 "Новоросія" дедалі частіше втрачають вантажівки та транспорт постачання. За даними партизанського руху "АТЕШ", це пов’язано з перенаправленням основного потоку військових вантажів на один маршрут після зупинки руху Кримським мостом.

Про ситуацію повідомили агенти "АТЕШ", які перебувають в одному з підрозділів угруповання російських військ "Дніпро".

За їхніми даними, на трасі Р-280 зросла кількість випадків знищення армійських вантажівок та автомобілів постачання.

Після припинення роботи Кримського мосту основний потік військових вантажів для російського угруповання на Запорізькому напрямку перенаправили на сухопутний маршрут через трасу "Новоросія". Через це військова техніка рухається колонами, що підвищує її вразливість.

Один із російських військовослужбовців описав ситуацію так: "Після того як міст зупинився, весь потік спрямували однією трасою. Автівки йдуть колонами, сховатися ніде. У результаті втрати транспорту зростають щодня, а боєприпаси та пальне надходять із великими перебоями".

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За інформацією партизанів, концентрація військових перевезень на одному маршруті створює проблеми з постачанням російських підрозділів на передовій. Будь-які перебої на трасі впливають на доставку пального, боєприпасів та інших вантажів.

В "АТЕШ" заявили, що продовжують стежити за переміщенням російської техніки та передавати інформацію про військову логістику Силам оборони України.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада Кримський міст знову зазнав масштабної атаки із застосуванням різних засобів ураження. Пізніше з'явилася інформація про обвал арки та автомобільної секції мосту завдовжки близько 220 метрів.

Після ударів на АЗС в окупованому Севастополі утворилися черги через масову закупівлю пального. Окупаційна адміністрація запровадила обмеження на продаж бензину — водіям дозволили заправляти повний бак, а в каністри купувати не більше 20 літрів.

Крім того, Путін уперше прокоментував удари по Кримському мосту та пригрозив відповідними діями.