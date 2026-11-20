Посол ЕС в Украине дважды в сутки попадал под российские обстрелы: один раз над ее головой в Киеве сбили дрон, другой — она вынуждена была скрываться от атак в коридоре гостиницы во Львове.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова дважды в сутки попадала под российские обстрелы — однажды, будучи в Киеве 19 ноября, а второй — на следующий день во Львове. Об этом Матернова рассказала на своей странице в Facebook.

Матернова попала под обстрел Львова 20 ноября

Матернова поделилась, что думала, что сможет немного отдохнуть во время рабочей поездки во Львов от непрерывных атак на столицу.

"Я ошибалась. Ночью российские войска совершили жестокие атаки с помощью дронов и ракет на оба города, а также на ряд других городов по всей Украине. Я не спала с трех утра. Мы спрятались в подвале и в коридоре нашей гостиницы во Львове, между двумя стенами", — рассказала Матернова.

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Катарина Матернова в коридоре гостиницы во Львове во время атаки РФ Фото: Катарина Матернова/Facebook

Она добавила, что во Львове сначала услышали взрывы дронов, а затем ракет. Матернова рассказала о последствиях российского удара по Львову.

Накануне в Киеве над председателем посла ЕС сбили дрон

19 ноября в Киеве Катарина Матернова выходила из автомобиля, когда российский дрон взорвался над ней и ее коллегой, поделилась она в Facebook.

"Несколько минут назад российский дрон взорвался прямо над моей головой. Я как раз выходила из своего бронированного автомобиля, чтобы зайти в гостиницу вместе с Маей, моей подругой и коллегой. Мой охранник Миша быстро провел меня сквозь входную дверь. Мы с Маей упали на диван в атриуме отеля, буквально тремя." посол ЕС.

Дрон сбили прямо в центре Киева, недалеко от гостиницы, где живет Катарина Матернова. По словам Матерновой, она до сих пор приходит в себя после того, как едва избежала угрозы.

"От этой войны негде спрятаться. Россияне атакуют всюду. Вот с чем украинцы живут уже пять лет. Я верю, что Украина выдержит, как это было до сих пор, и в конце концов победит", — написала Матернова.

Напомним, Фокус писал, что российские военные ночью и утром в пятницу, 20 ноября, совершили одну из самых мощных атак на Украину. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов разных типов, из них — около 120 реактивных.

Во Львове в результате российской атаки 20 ноября погибли два человека. Российская армия ударила по железнодорожной станции "Скнилов".