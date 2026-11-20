Посол ЄС в Україні двічі за добу потрапляла під російський обстріл: один раз над її головою у Києві збили дрон, інший — вона вимушена була ховатись від атак у коридорі готелю у Львові.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова двічі за добу потрапляла під російський обстріл — одина раз, будучи у Києві 19 листопада, а другий — наступного дня у Львові. Про це Матернова розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Матернова потрапила під обстріл Львова 20 листопада

Матернова поділилась, що думала, що зможе трохи відпочити під час своєї робочої поїздки у Львів від безперервних атак на столицю.

"Я помилялася. Вночі російські війська здійснили жорстокі атаки за допомогою дронів та ракет на обидва міста, а також на низку інших міст по всій Україні. Я не спала від третьої години ранку. Ми сховалися в підвалі та в коридорі нашого готелю у Львові, між двома стінами", — розповіла Матернова.

Відео дня

Катарина Матернова в коридорі готелю у Львові під час атаки РФ Фото: Катарина Матернова/Facebook

Вона додала, що у Львові спочатку почули вибухи дронів, а потім — ракет. Матернова розповіла про наслідки російського удару по Львову.

Напередодні у Києві над головою посла ЄС збили дрон

19 листопада у Києві Катаріна Матернова саме виходила з автомобіля, коли російський дрон вибухнув над нею та її колегою, поділилась вона у Facebook.

"Кілька хвилин тому російський дрон вибухнув прямо над моєю головою. Я саме виходила зі свого броньованого автомобіля, щоб зайти до готелю разом із Маєю, моєю подругою та колегою. Мій охоронець Міша швидко провів мене крізь вхідні двері. Ми з Маєю впали на диван в атріумі готелю, буквально тремтячи. Ми сиділи. Довго", – написала посолка ЄС.

Дрон збили просто у центрі Києва, неподалік від готелю, де живе Катаріна Матернова. За словами Матернової, вона досі приходить до тями після того, як ледве уникла загрози.

"Від цієї війни ніде сховатися. Росіяни атакують усюди. Ось з чим українці живуть уже п’ять років. Я вірю, що Україна витримає, як це було досі, і зрештою переможе", — написала Матернова.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.

У Львові внаслідок російської атаки 20 листопада загинули дві людини. Російська армія вдарила по залізничній станції "Скнилів".