Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки РФ наносила удары по подстанциям и линиям электропередачи, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе.

Абсолютно все цели, по которым Россия нанесла удары 20 ноября, — это гражданская инфраструктура. РФ наносила удары по энергообъектам и логистическим объектам. В частности, удары наносились по подстанциям и линиям электропередачи, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и правительственными чиновниками.

Кроме того, президент сообщил, что в результате удара погибли 8 человек, почти 30 человек получили ранения.

По словам президента, восстановление энергетики и инфраструктуры уже ведётся повсеместно на территории Украины, где это позволяет обстановка с безопасностью.

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В Прикарпатье на энергообъекте возникли пожары после атаки со стороны РФ

Тушение затрудняла угроза повторных ударов. Все пожары на объекте ликвидированы, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

В Бурштынской общине Ивано-Франковского района загорелся частный жилой дом. Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Специалисты ГСЧС спасли из дома двух человек. В Галицкой общине поврежден жилой дом. На месте работают офицеры-спасатели общин и пиротехники ГСЧС.

В Прикарпатье на энергетическом объекте возникли пожары в результате обстрела со стороны РФ Фото: ГСЧС

Один из крупнейших массированных ударов

Президент сообщил, что во время атаки россияне применяли ракеты с кассетными боеголовками.

"Один из самых массированных ударов. Тактика удара на этот раз была особенно подлой — по несколько групп ракет с паузами в 20–30 минут, чтобы затруднить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Погибшие были фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов, а россияне наносили повторные удары", — добавил Зеленский.

Он сообщил, что благодаря профессиональной работе военных удалось в общей сложности сбить 79 крылатых ракет.

"С баллистикой, к сожалению, дело обстоит гораздо сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет со стороны партнеров", — заявил президент.

Кроме того, он добавил, что ночью удалось поразить три пусковые установки российской баллистической ракеты — одна уничтожена, в отношении двух других в настоящее время уточняются последствия поражения.

Необходимо выполнить договоренности по ПВО

Зеленский подчеркнул, что миру необходимо дать четкий ответ на все это. И добавил, что нужны не только заявления партнеров о поддержке Украины и украинцев, но и выполнение конкретных договоренностей по ПВО.

"Путин нанес удар весьма демонстративно — после неудачных встреч в Китае и фактического провала его намерения как-то „переделить“ мир. И на фоне того, что позиции России на фронте самые слабые за весь этот год. Свою военную и дипломатическую несостоятельность Россия пытается компенсировать именно таким террором, именно такими ударами по жизни", — добавил президент.

Кроме того, он сообщил, что поручил МИД Украины связаться с каждым из партнеров, которые уже приступили к подготовке комплексов ПВО, с целью содействия ускорению поставок.

Кроме того, мы обсудили с министром обороны Украины вопросы взаимодействия с партнерами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3. Мы очень надеемся, что Пентагон одобрит эти поставки.

Напомним, что Фокус сообщал, что российские военные ночью и утром в пятницу, 20 ноября, совершили одну из самых мощных атак на Украину. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов различных типов, из них — около 120 реактивных.

Во Львове в результате российского удара 20 ноября погибли два человека. Российская армия нанесла удар по железнодорожной станции "Скнилов".