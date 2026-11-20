Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки РФ била по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі.

Абсолютно всі цілі, які атакувала Росія 20 листопада — цивільна інфраструктура. РФ била по енергооб'єктах та логістиці. Зокрема також удари були по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектору із військовими та урядовцями.

Також президент повідомив, що удар убив 8 людей, майже 30 людей поранені.

За словами президента, відновлення енергетики та інфраструктури вже триває всюди в Україні, де це дозволяє безпекова ситуація.

На Прикарпатті виникли пожежі на енергооб'єкті після атаки РФ

Гасіння ускладнювала загроза повторних ударів. Усі пожежі на об’єкті ліквідовані, постраждалих немає, повідомили у ДСНС.

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У Бурштинській громаді Івано-Франківського району загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Фахівці ДСНС врятували з будинку двох людей. У Галицькій громаді пошкоджений житловий будинок. На місцях працюють офіцери-рятувальники громад і піротехніки ДСНС.

На Прикарпатті виникли пожежі на енергооб'єкті внаслідок обстрілу РФ Фото: ДСНС

Один із найбільших масованих ударів

Президент повідомив, що під час атаки росіяни застосовували ракети з касетними боєголовками.

"Один із найбільш масованих ударів. Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об’єктів і росіяни завдавали повторних ударів", — додав Зеленський.

Він повідомив, що завдяки фаховій роботі військових вдалося загалом збити 79 крилатих ракет.

"З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами", — заявив президент.

Також він додав, що уночі вдалося уразити три пускові установки російської балістики — одна знищена, щодо двох наразі уточнюються наслідки ураження.

Необхідне виконання домовленостей щодо ППО

Зеленський нагалосив, що потрібна чітка відповідь світу на все це. І додав, що потрібні не тільки заяви партнерів про підтримку України та українців, а й виконання конкретних домовленостей щодо ППО.

"Путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось "переділити" світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік. Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю", — додав президент.

Також він повідомив, що доручив МЗС України зв’язатися з кожним із партнерів, які вже почали готувати пакети ППО, аби посприяти прискоренню постачання.

Крім цього, оброговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.

У Львові внаслідок російської атаки 20 листопада загинули дві людини. Російська армія вдарила по залізничній станції "Скнилів".