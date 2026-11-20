Российское правительство пока не может назвать сроки восстановления Крымского моста после украинского удара 17 ноября. В Москве заявляют, что сроки ремонтных работ станут известны после подготовки инженерных проектных решений.

В результате атаки автомобильная часть переправы подверглась масштабным разрушениям, а также были повреждены железнодорожные сооружения. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, курирующего строительство в стране.

По словам российского чиновника, в результате удара была повреждена основная балка пролета арочного моста, а также сама арка. Эти конструкции фактически разрушены: они упали в воду и развалились на части.

"Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", — заявил Хуснуллин.

Масштаб разрушений затрудняет определение сроков восстановления. Российские инженеры должны сначала подготовить проектные решения, после чего станет ясно, сколько времени потребуется на ремонт.

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В России рассматривают два варианта восстановления переправы

По словам Хуснуллина, в настоящее время у российских властей есть два варианта решения проблемы разрушенной конструкции. В то же время он не уточнил, в чём именно заключаются эти варианты и какой из них может быть выбран. Конкретных сроков начала и завершения основных ремонтных работ чиновник также не назвал.

Ранее "Фокус" рассказывал, как украинский удар по Крымскому мосту повлиял на логистику России и почему разрушение арки создает дополнительные проблемы для судоходства.

Кроме того, мы писали о том, что известно о повреждениях Крымского моста после повторной атаки 17 ноября и почему россияне полностью остановили движение по мосту.