Російський уряд поки не може назвати терміни відновлення Кримського мосту після українського удару 17 листопада. У Москві заявляють, що строки ремонтних робіт стануть зрозумілі після підготовки інженерних проєктних рішень.

Внаслідок атаки автомобільна частина переправи зазнала масштабних руйнувань, а пошкодження отримала і залізнична конструкція. Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна, який курує будівництво в країні.

За словами російського посадовця, під час удару була пошкоджена основна балка прольоту аркового мосту, а також сама арка. Ці конструкції фактично зруйновані: вони впали у воду та розпалися на частини.

"Ми розуміємо, що у нас зараз пошкоджена основна балка прольоту аркового мосту. Сама арка пошкоджена", — заявив Хуснуллін.

Масштаб руйнувань ускладнює визначення термінів відновлення. Російські інженери мають спочатку підготувати проєктні рішення, після чого стане зрозуміло, скільки часу знадобиться для ремонту.

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У Росії розглядають два варіанти відновлення переправи

За словами Хуснулліна, наразі російська влада має два варіанти розв'язання проблеми зруйнованої конструкції. Водночас він не уточнив, у чому саме полягають ці варіанти та який із них можуть обрати. Конкретних термінів початку й завершення основних ремонтних робіт посадовець також не назвав.

Раніше Фокус розповідав, як український удар по Кримському мосту вплинув на логістику Росії та чому руйнування арки створює додаткові проблеми для судноплавства.

Також ми писали, що відомо про пошкодження Кримського мосту після повторної атаки 17 листопада та чому росіяни повністю зупинили рух переправою.