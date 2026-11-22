В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области после удара российского дрона по дому ведется поиск десяти человек. Из-под завалов удалось спасти ребенка.

Вечером в Дымере в ходе спасательной операции, продолжавшейся весь день, из-под завалов дома, в который попал российский "Шахед", удалось извлечь мальчика, которому сейчас оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Первый заместитель начальника ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов сообщил в соцсети, что у семилетнего Давида, который всё это время провёл под завалами, по предварительным данным, переохлаждение и стресс. Мальчика срочно доставили в больницу.

Под строительными конструкциями мальчик пробыл почти 14 часов, уточнил глава МВД Иван Выговский, добавив, что в настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

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Кроме того, глава государства сообщил, что нет информации о 10 людях и известно о гибели четырёх человек .

Из-за постоянных воздушных тревог вести спасательные работы сложно, отметил глава государства, добавив, что на месте в настоящее время к работам привлечено более 130 специалистов.

Спасательные работы в Дымере Фото: ГСЧС

"Операция в Дымере будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлена вся информация по каждой фамилии", — подчеркнул политик.

Кроме того, Зеленский добавил, что в результате удара по обычному продуктовому магазину в Вишневом три человека погибли, а тринадцать получили ранения, а в Белоцерковском районе дрон попал в жилой дом.

Поврежденная в результате попадания "Герани" крыша ТЦ в Вишневом Фото: ГСЧС

Президент пообещал дать достойный отпор постоянному российскому террору.

Понедельник, 23 ноября, в Киевской области объявлен Днём траура в память о жертвах российского нападения 22 ноября, сообщили в КОВА.

Фокус писал, что в поселке Дымер продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара российского беспилотника был разрушен один из подъездов жилого дома, повреждения получили квартиры с первого по пятый этаж.

Напомним, вечером 22 ноября реактивный беспилотник "Герань-5" попал в ТЦ "Новус" в Вишневом, пробив крышу.