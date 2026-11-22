У селищі Димер Вишгородського району Київської області після атаки російського дрона по будинку ще розшукують десять людей. З-під завалів вдалося врятувати дитину.

Увечері у Димері під час рятувальної операції, яка триває весь день, з-під завалів будинку, куди влучив російський "Шахед", вдалося витягнути хлопчика, який зараз отримує необхідну допомогу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Перший заступник начальника ГУНП в Київській області Сергій Болвінов повідомив у соцмерержі, що у семирічного Давида, який весь цей час провів під завалами, попередньо, переохолодження та стрес. Хлопчика терміново доправили до лікарні.

Під будівельними конструкціями хлопчик провів майже 14 годин, уточнив глава МВС Іван Вигівський, додавши, що наразі дитина знаходиться під наглядом лікарів, у стабільному стані.

Відео дня

Також глава держави повідомив, що відсутня інформація про 10 людей та відомо про загибель чотирьох осіб.

Через постійні повітряні тривоги рятувальні роботи вести складно, зауважив глава держави, додавши, що на місці наразі залучені до робіт понад 130 фахівців.

Рятувальні роботи у Димері Фото: ДСНС

"Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу", — наголосив політик.

Також Зеленський додав, що через удар по звичайному продуктовому магазину у Вишневому три людини загинули, а тринадцять отримали поранення, а у Білоцерківському районі дрон влучив у будинок.

Пошкоджений після влучання "Герані" дах ТЦ у Вишневому Фото: ДСНС

Президент пообіцяв надати справедливі відповіді на постійний російський терор.

Понеділок 23 листопада у Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки 22 листопада, повідомили у КОВА.

Фокус писав, що у селищі Димер тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч проти 22 листопада. Внаслідок удару російського безпілотника було зруйновано один із під'їздів житлового будинку, пошкодження зазнали квартири з першого по п’ятий поверх.

Нагадаємо, увечері 22 листопада реактивний безпілотник "Герань-5" влучив у ТЦ "Новус" у Вишневому, пробивши дах.