Росгвардия сообщила о внезапной смерти 66-летнего генерал-полковника Александра Порядина. Он командовал Приволжским округом ведомства, подразделения которого участвовали в вторжении в Украину.

О смерти Александра Порядина российская Росгвардия сообщила 20 ноября 2026 года. Генерал-полковник возглавлял Приволжский округ Национальной гвардии РФ в 2016–2023 годах. Причину его смерти российское ведомство не назвало. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Порядин был непосредственно связан с российской агрессией против Украины. В апреле 2022 года он посетил военный госпиталь в Кирове, где лично награждал росгвардейцев, раненных во время вторжения.

Во время встречи генерал выразил удовлетворение тем, что военнослужащие после лечения собирались вернуться в свои подразделения и продолжить выполнение боевых задач.

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В состав Приволжского округа Росгвардии, которым руководил Порядин, входил 26-й отряд специального назначения "Барс" (воинская часть 5598, Казань).

Еще 9 марта 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало поименный список военнослужащих этого подразделения. По данным украинской разведки, они были причастны к карательным операциям против мирного населения на временно оккупированных территориях Украины.

После завершения службы в Росгвардии в 2023 году Порядин продолжил деятельность, связанную с военной сферой. В марте 2024 года он стал первым заместителем атамана Оренбургского казачьего войска. В его обязанности входили вопросы подготовки и привлечения наемников к войне против Украины.

В частности, российские источники сообщали о личном участии Порядина в проверке организации боевой подготовки очередной группы добровольцев. Их готовили к отправке в добровольческий отряд "БАРС-15" "Ермак".

InformNapalm документирует участие российских воинских формирований в войне против Украины с 2014 года. В апреле 2016 года сообщество опубликовало OSINT-расследование об участии внутренних войск МВД РФ в боевых действиях на Донбассе. Это произошло ещё до официального создания Росгвардии.

Впоследствии следователи также установили личности сотрудников Росгвардии, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе под видом местных боевиков в составе российских оккупационных формирований.

На данный момент подтвержден лишь факт смерти Порядина, о котором сообщила сама Росгвардия. Обстоятельства и причины происшествия остаются неизвестными.

Из-за отсутствия информации о причине смерти генерал-полковника InformNapalm пока не включила его в свой список подтвержденных потерь среди российских генералов в войне против Украины — "Похоронный марш российских генералов 2.0".

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Кроме того, появлялась информация о том, что убийство российского генерала Алексеева могло быть местью за мятеж Пригожина, о чем писало издание WSJ.