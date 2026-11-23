Росгвардія повідомила про раптову смерть 66-річного генерал-полковника Олександра Порядина. Він командував Приволзьким округом відомства, підрозділи якого брали участь у вторгненні в Україну.

Про смерть Олександра Порядина російська Росгвардія оголосила 20 листопада 2026 року. Генерал-полковник очолював Приволзький округ Національної гвардії РФ у 2016–2023 роках. Причину його смерті російське відомство не назвало. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Порядин був безпосередньо пов'язаний із російською агресією проти України. У квітні 2022 року він відвідував військовий госпіталь у Кірові, де особисто нагороджував росгвардійців, поранених під час вторгнення.

Під час зустрічі генерал висловлював задоволення тим, що військовослужбовці після лікування збиралися повертатися до своїх підрозділів і продовжувати виконувати бойові завдання.

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До складу Приволзького округу Росгвардії, яким керував Порядин, входив 26-й загін спеціального призначення "Барс" (військова частина 5598, Казань).

Ще 9 березня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило поіменний список військовослужбовців цього підрозділу. За даними української розвідки, вони були причетні до каральних операцій проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України.

Після завершення служби в Росгвардії у 2023 році Порядин продовжив діяльність, пов'язану з військовою сферою. У березні 2024 року він став першим заступником отамана Оренбурзького козацького війська. Серед його обов'язків були питання підготовки та залучення найманців до війни проти України.

Зокрема, російські ресурси повідомляли про особисту участь Порядина в перевірці організації бойової підготовки чергової групи добровольців. Їх готували до відправлення у добровольчий загін БАРС-15 "Єрмак".

InformNapalm документує участь російських військових формувань у війні проти України з 2014 року. У квітні 2016-го спільнота опублікувала OSINT-розслідування про участь внутрішніх військ МВС РФ у бойових діях на Донбасі. Це сталося ще до офіційного створення Росгвардії.

Згодом розслідувачі також ідентифікували росгвардійців, які брали участь у бойових діях на Донбасі під виглядом місцевих бойовиків у складі російських окупаційних формувань.

Наразі підтверджено лише факт смерті Порядина, про який повідомила сама Росгвардія. Обставини та причини події залишаються невідомими.

Через відсутність інформації про причину смерті генерал-полковника InformNapalm поки не включила його до свого переліку підтверджених втрат серед російських генералів у війні проти України — "Похоронний марш російських генералів 2.0".

Раніше дружина російського генерала, яка пережила вибух у московському ресторані Balzi Rossi, розповіла подробиці інциденту.

Крім того, з'являлася інформація, що вбивство російського генерала Алексєєва могло бути помстою за заколот Пригожина, про що писало видання WSJ.