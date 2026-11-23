Сейчас между украинцами и россиянами царит полная ненависть, и начало ей положила Россия — так Владимир Зеленский ответил на вопрос об отношениях двух народов. Дружба, по его словам, станет возможной только тогда, когда Москва будет готова к конкретным шагам.

Уровень ненависти между украинцами и россиянами сейчас чрезвычайно высок. Причиной этого Владимир Зеленский назвал именно российскую агрессию. Об этом он сказал в интервью музыканту Бенджамину Хаву.

"Сегодня, конечно, царит полная ненависть, и именно они её разжигали. Я имею в виду, что они напали. Именно поэтому уровень ненависти так высок. Как это можно забыть? Это невозможно", — подчеркнул президент.

Его также спросили, смогут ли народы подружиться после окончания войны. Ответ, по мнению Зеленского, зависит от готовности России действовать.

"Можно ли с ними дружить? Это станет возможным, если они будут готовы предпринять определенные шаги. Ответственность очень важна. Просто простить их, мол: „О, вы сделали что-то плохое“, — нет. Это не просто что-то плохое", — сказал он.

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В то же время президент выразил сомнение в том, что вопрос о восстановлении дружбы вообще касается поколения, переживающего нынешнюю войну.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил нанесение удара по российскому военному кораблю у берегов Ливии. Служба безопасности и Силы обороны провели морскую операцию и потопили корвет "Меркурий" вместе с вертолётом Ка-27, а также поразили сухогруз MV ANGARA. Для атаки использовали семь морских дронов украинского производства.

Также сообщалось, что после успешной гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области было решено продолжить эвакуацию из прифронтовых населенных пунктов. В настоящее время список включает 15 населенных пунктов в двух областях. Украина предложила американской стороне выступить организатором аналогичной миссии для жителей Херсонской и Запорожской областей, проживающих вблизи линии фронта.